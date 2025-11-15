Giá vàng hôm nay (15/11): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt lao dốc theo giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giảm tới 2,62% trong phiên giao dịch sáng cuối tuần, về gần sát mốc 4.000 USD/oune. Trong nước, cả giá vàng miếng, vàng nhẫn cũng đồng loạt giảm mạnh. ·

Sáng 15/11, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.060,79 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:26:51 sáng 15/11, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.060,79 USD/oune, giảm 109,73 USD/oune, tương đương với mức giảm 2,62% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,697 triệu đồng/lượng.

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.498 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 135,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng mạnh vào đầu phiên giao dịch tại Mỹ hôm thứ Sáu, do kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đã giảm bớt vào cuối tuần này. Áp lực chốt lời mạnh từ các nhà giao dịch tương lai ngắn hạn cũng thể hiện rõ trên cả hai kim loại hôm nay.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 15/11, giá vàng miếng tại các thương hiệu SJC, PNJ mua vào 151,2 triệu đồng/lượng; bán ra 153,2 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng miếng thương hiệu DOJI đang mua vào ở mức 151,2 triệu đồng/lượng; bán ra 153,2 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so sáng qua.

Vàng miếng SJC của Bảo Tín Minh Châu mua vào 151,2 triệu đồng/lượng, giảm 1,8 triệu đồng/lượng; bán ra 153,2 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Phú Quý SJC mua vàng miếng ở ngưỡng 151,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng; bán ra 153,2 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 17,5 triệu đồng/lượng.

Đối vàng giá vàng nhẫn, cùng thời điểm, SJC niêm yết ở mức 148,7 - 151,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 149,5 triệu đồng/lượng mua vào và 152,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở mức 149,5 triệu đồng/lượng mua vào và 152,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sang qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 149,7 triệu đồng/lượng mua vào và 152,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua./.