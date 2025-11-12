Giá vàng hôm nay (12/11): Vàng nhẫn tăng 2 triệu đồng/lượng sau một phiên

Sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục tăng, tuy nhiên đà tăng đã chững lại. Trong nước, cả giá vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh cả chiều mua và bán, với mức tăng lên tới 2 triệu đồng/lượng.

Sáng 12/11, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.126,87 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:49:57 sáng 12/11, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.126,87 USD/oune, tăng 12,74 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,31% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,927 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.802 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 138,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Cùng đà tăng với giá vàng thế giới, tại thời điểm 05:30 sáng 12/11, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 150 - 152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 150,5 - 152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mốc 149 - 152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Với mức giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn vàng thế giới khoảng 13,5 triệu đồng/lượng.

So với phiên giao dịch rạng sáng qua, giá vàng miếng hôm nay của các thương hiệu tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh so với sang 11/11.

Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 147,3 - 149,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tương tự, vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cũng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 148,5 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 149,3 - 152,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 148,7 - 151,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). /.