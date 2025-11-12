Giá vàng hôm nay (12/11): Vàng nhẫn tăng 2 triệu đồng/lượng sau một phiên

|Sáng 12/11, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.126,87 USD/oune
Thị trường thế giới
Tại thời điểm 05:49:57 sáng 12/11, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.126,87 USD/oune, tăng 12,74 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,31% trong 24 giờ qua.
Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,927 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.802 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 138,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Thị trường trong nước
Cùng đà tăng với giá vàng thế giới, tại thời điểm 05:30 sáng 12/11, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 150 - 152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Riêng Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 150,5 - 152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mốc 149 - 152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Với mức giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn vàng thế giới khoảng 13,5 triệu đồng/lượng.
So với phiên giao dịch rạng sáng qua, giá vàng miếng hôm nay của các thương hiệu tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.
Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh so với sang 11/11.
Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 147,3 - 149,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Tương tự, vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cũng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 148,5 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 149,3 - 152,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 148,7 - 151,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). /.