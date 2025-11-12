Giá vàng hôm nay (12/11): Vàng nhẫn tăng 2 triệu đồng/lượng sau một phiên
Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:49:57 sáng 12/11, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.126,87 USD/oune, tăng 12,74 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,31% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,927 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.802 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 138,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Cùng đà tăng với giá vàng thế giới, tại thời điểm 05:30 sáng 12/11, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 150 - 152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 150,5 - 152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mốc 149 - 152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Với mức giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn vàng thế giới khoảng 13,5 triệu đồng/lượng.

So với phiên giao dịch rạng sáng qua, giá vàng miếng hôm nay của các thương hiệu tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh so với sang 11/11.

Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 147,3 - 149,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tương tự, vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cũng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 148,5 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 149,3 - 152,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 148,7 - 151,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). /.