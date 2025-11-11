Giá vàng hôm nay (11/10): Tăng chạm mốc cao nhất 2 tuần

Giá vàng thế giới sáng nay tăng tới 2,87% chỉ trong 24 giờ. Trong nước, giá vàng miếng đồng loạt tăng phi mã, riêng vàng nhẫn tăng - giảm trái chiều ở các thương hiệu.

Sáng11/11, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.115,96 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:23:18 sáng11/11, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.115,96 USD/oune, tăng 114,75 USD/oune, tương đương với mức tăng 2,87% tronh 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.749 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 136,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 11/11, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức cao nhất 148,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng tới 1,8 triệu đồng/lượng so với sáng 10/11.

Riêng thương hiệu Phú Quý có giá mua vào thấp hơn các thương hiệu khác, giao dịch ở mức 147,2 triệu đồng/lượng, giá bán ra bằng các thương hiệu khác.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 13,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá lại tăng - giảm trái chiều ở các thương hiệu. Hiện mức tăng - giảm cao nhất là 1,8 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 300.000 đồng/lượng) - 147,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng so với sáng 10/11.

Vàng nhẫn DOJI và vàng nhẫn PNJ hiện giao dịch ở ngưỡng 146,5 triệu đồng/lượng mua vào và 149,5 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 145,8 - 148,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 147,2 triệu đồng/lượng mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều./.