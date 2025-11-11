Ngày 11/11: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt giảm

Giá heo hơi hôm nay (11/11) ghi nhận xu hướng giảm nhẹ ở hầu hết các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Hiện giá heo đang dao động trong khoảng 47.000 - 51.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ ở hầu hết các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục ghi nhận đợt giảm giá đồng loạt 1.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh, thành.

Cụ thể, các địa phương Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên cùng điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 49.000 đồng/kg.

Giá heo tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai và Lai Châu cũng giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 48.000 đồng/kg.

Riêng Quảng Ninh vẫn giữ nguyên mức giá 49.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hôm nay dao động từ 48.000 đồng/kg đến 49.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tiếp tục giảm, mức giảm phổ biến là 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Cụ thể, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi và Đà Nẵng cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 47.000 đồng/kg (Thanh Hoá, Nghệ An, Huế, Quảng Ngãi) và 48.000 đồng/kg (Đà Nẵng). Tại Quảng Trị và TP Huế giảm mạnh 2.000 đồng/kg, còn 47.000 đồng/kg.

Các địa phương Hà Tĩnh, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng giữ nguyên giá, duy trì từ 47.000 đồng/kg đến 49.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên hôm nay dao động 47.000 - 49.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tương đối ổn định, chỉ ghi nhận Đồng Tháp giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 49.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại gồm Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, TP. Hồ Chí Minh giữ nguyên ở mức 50.000 đồng/kg, Cà Mau tiếp tục đứng đầu khu vực với 51.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Cần Thơ ổn định ở 49.000 đồng/kg, và Vĩnh Long duy trì mức thấp nhất khu vực 48.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Nam hôm nay dao động 48.000 - 51.000 đồng/kg./.