(TBTCO) - Theo kết luận thanh tra trong hoạt động kinh doanh vàng tại thương hiệu vàng lớn miền Tây là Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm, doanh nghiệp bị phát hiện vi phạm 4 hành vi trong công tác phòng, chống rửa tiền, với tổng số tiền phạt 1,025 tỷ đồng. Bên cạnh đó,Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 cũng đề nghị cơ quan thuế tiếp tục kiểm tra, rà soát hóa đơn và chứng từ liên quan.

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 vừa ban hành Kết luận thanh tra số 09/KL-TTRA đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm, sau đợt thanh tra 12 ngày, từ ngày 16/9/2025 đến ngày 1/10/2025.

Sau án phạt hơn 1 tỷ đồng, đề nghị cơ quan thuế tiếp tục rà soát tại Vàng bạc Ngọc Thẩm. Ảnh minh hoạ.

Cơ quan thanh tra đánh giá, công ty cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng theo giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng; chấp hành các quy định của pháp luật về công bố tiêu chuẩn cơ sở, nhãn hàng hóa, thực hiện việc niêm yết giá...

Tuy nhiên, trong thời kỳ thanh tra, công ty phát sinh các vi phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền. Cụ thể, Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền có nội dung không đầy đủ; không thu thập thông tin nhận biết khách hàng đối với 99 giao dịch; không thực hiện việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền...

"Thu thập không đầy đủ thông tin nhận biết khách hàng đối với 1.563 giao dịch, vi phạm quy định tại Điều 9, Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15; khoản 4 Điều 6 và Điều 7 Nghị định số 19/2023/NĐ-CP" - thông báo kết luận thanh tra nêu rõ.

Nguyên nhân dẫn đến những vi phạm trên là do công ty chưa nắm rõ và chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc một số quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Theo cơ quan thanh tra, trách nhiệm thuộc trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty và cán bộ phụ trách công tác phòng, chống rửa tiền của doanh nghiệp.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng còn một số vấn đề tồn tại, hạn chế, tiềm ẩn rủi ro như: nội dung quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền của công ty chưa cụ thể về việc nhận biết thông tin khách hàng đối với khách hàng cá nhân là người ngoại quốc, về xác định chủ sở hữu hưởng lợi.

Cùng với đó, một số bảng kê mua bán hàng hóa (mẫu 01/TNDN) do công ty lập chưa rõ thông tin người bán; một số giao dịch theo chứng từ do công ty lập không đúng với thực tế phát sinh.

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 41/QĐ-XPHC ngày 10/10/2025 đối với Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm về 4 hành vi: ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền có nội dung không đầy đủ; không thu thập/thu thập không đầy đủ thông tin nhận biết khách hàng; không báo cáo giao dịch có giá trị lớn; không thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền, với tổng số tiền phạt là 1,025 tỷ đồng. Đến ngày 13/10/2025, Công ty đã hoàn thành việc đóng phạt theo đúng quy định pháp luật.

"Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 đã gửi văn bản đề nghị Thuế tỉnh Đồng Tháp tiếp tục kiểm tra rà soát một số nội dung liên quan đến hóa đơn, chứng từ thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan Thuế" - văn bản nêu rõ.

Ngoài ra, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 cũng yêu cầu Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm thực hiện 4 kiến nghị để khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm tiếp tục duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả và đúng theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm là công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên có địa chỉ trụ sở chính đặt tại PG01-03, PG01-05A, PG01-05, PG01-06, PG01-08A, số 1A Đường Hùng Vương, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp. Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm đang sở hữu cơ sở sản xuất có quy mô hàng đầu khu vực miền Tây Nam Bộ, cung cấp ra thị trường hơn 3.000 sản phẩm trang sức mỗi năm.

Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1200102258 cấp ngày 09/5/2002, điều chỉnh lần thứ 29 do Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 21/8/2025.

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh mua bán vàng miếng, sản xuất, kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ. Tại thời điểm thanh tra, vốn điều lệ của công ty đạt 198,7 tỷ đồng, mạng lưới hoạt động gồm 5 chi nhánh, 8 điểm kinh doanh tại 5 tỉnh, thành phố và 01 văn phòng đại diện mở tại TP. Hồ Chí Minh.

Được biết, năm 2023, công ty đạt doanh thu 2.511 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,9% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng đột biến lên 20,5 tỷ đồng so với những năm trước. Về cơ cấu tài sản, tổng tài sản năm 2023 đạt gần 500 tỷ đồng, tăng mạnh so với 2022. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất. Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng mạnh, chủ yếu là vay ngắn hạn, cho thấy nhu cầu bổ sung vốn lưu động lớn./.