Thông báo kết luận thanh tra Công ty Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ (PNJP)

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ (PNJP). Kết luận thanh tra đã ghi nhận các kết quả đã đạt được và một số tồn tại, hạn chế của PNJP. Đại diện PNJP cho biết, Công ty đã nghiêm túc tiếp thu, khắc phục theo đúng yêu cầu của cơ quan thanh tra.

Trước đó, ngày 31/12/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực - Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 đã ban hành Kết luận thanh tra số 01/KL-TTRA đối với Công ty PNJP.

Kết luận thanh tra đã ghi nhận các kết quả đã đạt được và một số tồn tại, hạn chế của PNJP. Cụ thể, nhìn chung, hoạt động kinh doanh của PNJP là doanh nghiệp có quy mô lớn so với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực trên cả nước, trong hoạt động, công ty đã đầu tư nhiều máy móc thiết bị hiện đại, phục vụ hiệu quả và đảm bảo trong hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, công ty có tình hình hoạt động kinh doanh hiệu quả, sử dụng nhiều lao động giúp tạo công ăn việc làm cho địa phương, thực hiện nghĩa vụ thuế và không bị nợ đọng.

Trong hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ, công ty cơ bản đáp ứng và chấp hành về điều kiện hoạt động sản xuất, mua bán, gia công, xuất khẩu theo quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP (và các văn bản sửa đổi, bổ sung), đã ban hành các quy trình nội bộ và thực hiện báo cáo theo quy định tại Thông tư 16/2012/TT-ΝΗΝΝ.

PNJP đóng vai trò trung tâm trong hoạt động sản xuất, chế tác và kinh doanh trang sức trong toàn hệ thống PNJ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, PNJP còn có một số hạn chế, vi phạm trong công tác phòng chống rửa tiền như: phân công và đăng ký thông tin về cán bộ phụ trách về phòng, chống rửa tiền không kịp thời; còn sai sót về lưu trữ hồ sơ tài liệu nhận biết khách hàng; thực hiện báo cáo giao dịch có giá trị lớn không đảm bảo thời hạn quy định.

Ngoài ra, PNJP còn có sai sót trong việc khai không đúng kỳ tính thuế đối với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng không dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp theo Luật Quản lý thuế 2019.

Qua quá trình làm việc, cơ quan chức năng đã chỉ ra một số điểm cần điều chỉnh và PNJP nghiêm túc tiếp thu, khắc phục theo đúng yêu cầu.

Doanh nghiệp bày tỏ mong muốn việc quản lý thị trường vàng sẽ sớm được triển khai theo hướng giúp thị trường phát triển một cách lành mạnh, bền vững lâu dài, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và nền kinh tế.

Đại diện PNJP chia sẻ thêm, công ty luôn cố gắng ở mức cao nhất để tuân thủ, chấp hành nghiêm túc các quy định, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh vàng và trang sức. Đồng thời công ty luôn đề cao tính minh bạch, luôn cố gắng thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ, về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế./.