Doanh thu bán lẻ tăng 6% giúp PNJ hoàn thành 35% kế hoạch lợi nhuận 2025

(TBTCO) - Trong kỳ quý I/2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.635 tỷ đồng, giảm 23,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mảng bán lẻ ghi nhận mức tăng 6%, giúp PNJ hoàn thành 35% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Doanh thu bán lẻ PNJ tăng

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã Ck: PNJ) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2025 với doanh thu thuần đạt 9.635 tỷ đồng, giảm 23,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm hơn 8%, đạt 678 tỷ đồng.

Nguồn: PNJ.

Năm 2025, PNJ đặt mục tiêu doanh thu 31.607 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2024, và lợi nhuận sau thuế gần 1.960 tỷ đồng, giảm 7% so với mức kỷ lục của năm ngoái. Với kết quả quý đầu năm, PNJ đã hoàn thành khoảng 35% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Kế hoạch này sẽ được trình cổ đông xem xét tại đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến tổ chức ngày 26/4 tới.

Trong quý I, kênh bán lẻ tiếp tục đóng vai trò chủ lực khi doanh thu trang sức bán lẻ tăng 6% so với cùng kỳ trong bối cảnh sức mua chung trên thị trường suy yếu do giá vàng tăng cao và tiêu dùng chững lại. Kết quả này đến từ việc PNJ mở rộng mạng lưới bán lẻ, tăng số lượng cửa hàng, đồng thời triển khai hiệu quả các chiến dịch marketing mùa cao điểm, kết hợp với chiến lược sản phẩm linh hoạt, bám sát thị hiếu.

Biên lợi nhuận cải thiện rõ rệt

Ở mảng bán sỉ, doanh thu trang sức của PNJ tăng mạnh 22,8% so với quý I/2024, đạt 1.156 tỷ đồng và chiếm 12% tổng doanh thu toàn công ty. Ngược lại, doanh thu vàng 24K sụt giảm gần 66% do nguồn cung nguyên liệu khan hiếm kéo dài từ cuối năm ngoái, khiến PNJ chủ động điều tiết nguồn lực, ưu tiên phục vụ cho mảng trang sức - lĩnh vực có biên lợi nhuận cao hơn.

Biên lợi nhuận ròng của PNJ theo quý. Nguồn: PNJ.

Sự chuyển dịch cơ cấu doanh thu theo hướng tăng tỷ trọng trang sức bán lẻ đã giúp cải thiện đáng kể biên lợi nhuận gộp trong quý I/2025, đạt 21,3% so với mức 17,1% của cùng kỳ năm trước. Cụ thể, doanh thu từ trang sức bán lẻ chiếm tới 69,3% tổng cơ cấu, tăng gần 19 điểm % so với quý I/2024.

Bên cạnh đó, PNJ tiếp tục đầu tư mạnh vào năng lực sản xuất, tối ưu thiết kế sản phẩm và chính sách bán hàng nhằm gia tăng hiệu quả và khả năng thích ứng với biến động thị trường.

Chi phí hoạt động trong quý được kiểm soát tốt, giảm nhẹ 0,3% so với cùng kỳ, bất chấp việc công ty mở rộng hệ thống và tăng quy mô nhân sự. Nhờ vậy, biên lợi nhuận ròng đạt 7,0%, dù giảm so với quý cuối năm ngoái, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với các quý đầu năm 2024.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ ghi nhận đà lao dốc mạnh kể từ đầu tháng 4, khi giảm tới 24% từ mức 83.400 đồng xuống còn 67.100 đồng/cổ phiếu tính đến phiên giao dịch ngày 22/4. Trong phiên ngày 22/4, cổ phiếu PNJ mất thêm 3,45% so với phiên liền trước. Với hơn 337 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hoá thị trường của PNJ hiện vào khoảng 22.673 tỷ đồng./.