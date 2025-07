Vinachem: 6 tháng đầu năm 2025 doanh thu tăng trưởng 13%, lợi nhuận tăng trưởng 68%

(TBTCO) - Tăng trưởng cũng là yêu nước – là cách Vinachem góp phần thiết thực vào công cuộc phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm nay và hai con số trong giai đoạn 2026–2030 là mệnh lệnh hành động không thay đổi.

Quản lý và nâng cao hiệu quả đầu tư vốn nhà nước

Ngày 18/7/2025, tại Nha Trang, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam.

Tham dự Hội nghị, về phía khách mời có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương. Về phía Vinachem, có sự tham dự của Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn, đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn và các đơn vị thành viên Tập đoàn.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức lễ ký cam kết phối hợp giữa Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Hóa chất, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam và tám đơn vị thành viên đã đưa sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử Vinachemmart. Sự kiện thể hiện quyết tâm đồng hành, thúc đẩy tiêu thụ nội bộ, mở rộng kênh phân phối số và lan tỏa thương hiệu bộ sản phẩm hàng tiêu dùng Vinachem.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn ghi nhận những nỗ lực của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, Tập đoàn cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế quản lý và nâng cao hiệu quả đầu tư vốn nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, siết chặt kỷ luật tài chính và minh bạch hóa trong quản trị. Bên cạnh đó, cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực, tăng cường phối hợp liên ngành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, ông Phùng Quang Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn tiếp thu đầy đủ và nghiêm túc ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhận thức rõ những nhiệm vụ được giao trong thời gian tới là rất lớn và đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ. Tập đoàn cam kết nỗ lực cao nhất, chủ động hành động, đồng hành cùng các đơn vị thành viên để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy quá trình tái cấu trúc, triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm và tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị bứt phá vươn lên.

Ông Phùng Quang Hiệp cũng khẳng định tăng trưởng cũng là yêu nước – là cách Vinachem góp phần thiết thực vào công cuộc phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm nay và hai con số trong giai đoạn 2026–2030 là mệnh lệnh hành động không thay đổi.”

Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú khẳng định, trong 6 tháng cuối năm, Tập đoàn sẽ tập trung phát triển thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ nội bộ, đảm bảo cung ứng sản phẩm, triển khai Tập đoàn mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, chỉ đạo của Bộ Tài chính và các bộ, ngành Trung ương để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chiến lược đề ra.”hiệu quả các nhiệm vụ theo Nghị quyết 57 và đặc biệt chú trọng an toàn lao động. Đồng thời, Tập đoàn đang chuẩn bị tích cực cho kế hoạch 2026–2030 với mục tiêu tăng trưởng cao hơn, trong đó quan tâm đào tạo cán bộ, tôn vinh lao động sáng tạo, cải thiện thu nhập và điều kiện làm việc.

Vinachem chính thức chấm dứt lỗ lũy kế

Các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh chủ yếu trong 6 tháng đầu năm đều vượt mức tăng trưởng 8% theo kế hoạch đề ra, cho thấy đà phục hồi tích cực và năng lực điều hành hiệu quả của toàn Tập đoàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đạt giá trị sản xuất công nghiệp ước 31.859 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, đạt 53% kế hoạch năm. Doanh thu cộng hợp đạt 34.419 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, bằng 60% kế hoạch năm. Lợi nhuận toàn Tập đoàn ước đạt 1.821 tỷ đồng, bằng 68% kế hoạch, tăng mạnh 68% so với cùng kỳ năm 2024.

Lễ ký kết đưa sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử Vinachemmart.

Trong đó, nhóm ngành phân bón tiếp tục khẳng định vai trò là trụ cột tăng trưởng lợi nhuận của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, với kết quả vượt trội, hoàn thành 103% kế hoạch năm chỉ trong nửa đầu năm.

Đáng chú ý, Vinachem đã chính thức chấm dứt lỗ lũy kế sau nhiều năm nỗ lực tái cơ cấu tài chính và quản trị vào cuối quý II/2025 – hoàn thành mục tiêu “đến hết năm 2025 không còn lỗ lũy kế” sớm trước 6 tháng so với kế hoạch. Lỗ lũy kế hợp nhất của Tập đoàn vào cuối năm 2020 từng lên tới 5.393 tỷ đồng, phản ánh giai đoạn khó khăn kéo dài của khối doanh nghiệp Nhà nước trong bối cảnh tái cơ cấu toàn diện. Việc xóa bỏ hoàn toàn khoản lỗ này được đánh giá là mốc son quan trọng, đánh dấu việc Tập đoàn thoát khỏi hoàn toàn giai đoạn thua lỗ, tích lũy để chuyển sang trang mới đầy triển vọng. Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Vinachem đã nộp Ngân sách Nhà nước 1.131 tỷ đồng (bằng 62% kế hoạch năm) và duy trì ổn định lực lượng lao động hơn 18.000 người, với mức lương bình quân đạt 13,95 triệu đồng/người/tháng, tăng 3% so với cùng kỳ.

Quyết tâm hoàn thành kế hoạch tăng trưởng

Bước sang 6 tháng cuối năm, Tập đoàn tiếp tục kiên định với mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 – một nhiệm vụ không dễ dàng nhưng mang ý nghĩa bản lề cho giai đoạn 2026–2030 với khát vọng tăng trưởng hai con số. Ông Phùng Quang Hiệp – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn nhấn mạnh, dù bối cảnh còn nhiều khó khăn, mục tiêu tăng trưởng 8% năm nay và mục tiêu hai con số trong những năm tới là “mệnh lệnh hành động” không thay đổi. Đó không chỉ là yêu cầu về kinh tế – chính trị mà còn là thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước chủ lực với sự phát triển quốc gia. “Tăng trưởng cũng là yêu nước – là cách Vinachem góp phần thiết thực vào công cuộc phát triển nhanh, bền vững của đất nước” – ông Hiệp khẳng định.

Trên cơ sở kết quả khả quan của 6 tháng đầu năm, Vinachem đề ra các chỉ tiêu cụ thể, đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 8% như đã cam kết.

Về sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất tính theo giá thực tế trong 6 tháng cuối năm dự kiến đạt 28.326 tỷ đồng, qua đó ước cả năm 2025 đạt 60.186 tỷ đồng – bằng 100,6% kế hoạch năm và tăng 8,2% so với kết quả thực hiện năm 2024. Đây là minh chứng rõ nét cho nỗ lực không ngừng trong quản trị, tối ưu vận hành và phối hợp sản xuất – tiêu thụ của toàn Tập đoàn, dù phải đối mặt với những biến động thị trường và chi phí đầu vào.

Doanh thu trong 6 tháng cuối năm được đặt mục tiêu đạt 28.146 tỷ đồng, đưa tổng doanh thu cả năm lên mức 62.565 tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch năm và tăng 5,1% so với thực hiện năm 2024. Chỉ tiêu này phản ánh quyết tâm cao độ của Vinachem trong việc mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ và tăng cường liên kết nội khối.

Về lợi nhuận, Tập đoàn đặt mục tiêu đạt 997 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm, góp phần đưa tổng lợi nhuận cộng hợp năm 2025 lên 2.818 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm. Con số này cho thấy hiệu quả của việc kiểm soát chi phí, nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi sản phẩm và điều hành linh hoạt theo tín hiệu thị trường.

Bên cạnh hoạt động sản xuất – kinh doanh, Vinachem tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển các dự án tập trung vào công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực sản xuất, tái cấu trúc theo định hướng chiến lược của Tập đoàn.