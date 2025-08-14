Ngày 14/8: Giá xăng dầu trong nước chiều nay được dự báo có thể đảo chiều giảm mạnh

Giá xăng dầu trong nước hôm nay (14/8) được dự báo có thể giảm từ 2 - 4% so với kỳ điều hành trước đó. Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể giảm 451 đồng (2,3%) về mức 19.149 đồng/lít, xăng RON 95-III có thể giảm 403 đồng (2%) về mức 19.667 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel có thể giảm 4% về mức 18.046 đồng/lít, dầu hỏa có thể giảm 3,9% về mức 17.929 đồng/lít, dầu mazut có thể giảm 2,3% về mức 15.280 đồng/kg.

Giá xăng RON 95-III có thể giảm 403 đồng về mức 19.667 đồng/lít. Ảnh tư liệu

Giá xăng dầu trong nước

Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay, ngày 14/8, được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 7/8.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 207 đồng/lít, lên mức 19.608 đồng/lít; xăng RON95 tăng 234 đồng/lít, lên mức 20.074 đồng/lít.Giá dầu diesel 0.05S giảm 268 đồng/lít, xuống còn 18.800 đồng/lít; dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, xuống còn 18.660 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 114 đồng/kg, ở mức 15.647 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 31/7/2025 và kỳ điều hành ngày 7/8/2025 là: 78,508 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 1,100 USD/thùng, tương đương tăng 1,42%); 80,198 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,100 USD/thùng, tương đương tăng 1,39%); 87,616 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,426 USD/thùng, tương đương giảm 0,48%); 88,868 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 1,632 USD/thùng, tương đương giảm 1,80%); 420,802 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 3,404 USD/tấn, tương đương tăng 0,82%).

Giá dầu thế giới chìm trong sắc đỏ

Giá dầu thế giới hôm nay giảm hơn 1%, sau khi số liệu cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng, nhưng đà giảm bị hạn chế nhờ phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ rằng Tổng thống Donald Trump có thể sử dụng đòn bẩy trừng phạt trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 65,32 USD/thùng, giảm 1,21% (tương đương giảm 0,80 USD/thùng); giá dầu WTI ở mốc 62,27 USD/thùng, giảm 1,42% (tương đương giảm 0,90 USD/thùng).

Nguồn tin từ Reuters cho biết, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô thương mại của Mỹ tăng 3 triệu thùng, lên 426,7 triệu thùng trong tuần trước. Trước đó, khảo sát của Reuters dự báo mức giảm 275.000 thùng. Nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ trong tuần tăng 699.000 thùng/ngày.

“Tổng hợp dự báo nhu cầu dầu 2025 của IEA (theo kịch bản bi quan) và OPEC (theo kịch bản lạc quan), ngay cả con số trung bình khiêm tốn, khoảng hơn 1 triệu thùng/ngày, hiện vẫn có thể được đáp ứng hoàn toàn bằng tăng trưởng nguồn cung ngoài OPEC”, chuyên gia năng lượng độc lập Gaurav Sharma nhận định./.