Khối ngoại quay lại mua ròng trái phiếu chính phủ sau ba tuần liên tiếp bán ròng

(TBTCO) - Thị trường trái phiếu chính phủ tuần qua tiếp tục trầm lắng với giao dịch suy giảm mạnh và tỷ lệ trúng thầu thấp. Tuy nhiên, sự quay lại mua ròng của khối ngoại, với tổng giá trị đạt hơn 100 tỷ đồng, đã mang lại điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh thanh khoản yếu và áp lực lãi suất gia tăng.

Theo báo cáo tuần từ ngày 1 - 5/12 của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động đấu thầu trái phiếu chính phủ tiếp tục trầm lắng khi Kho bạc Nhà nước gọi thầu 13.000 tỷ đồng ở các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm, nhưng chỉ kỳ hạn 10 năm ghi nhận kết quả tích cực.

Ở kỳ hạn này, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 8.000 tỷ đồng và giá trị trúng thầu đạt 7.850 tỷ đồng, với lãi suất tăng nhẹ 2 điểm cơ bản lên 3,88%. Tỷ lệ đặt thầu giảm xuống 91,5% trong khi tỷ lệ trúng thầu tăng lên 60,4%.

Tính từ đầu năm đến ngày 4/12/2025, Kho bạc Nhà nước đã huy động 314,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 63% kế hoạch năm. Tuy nhiên, kết quả huy động chủ yếu dựa vào kỳ hạn 10 năm với 260,2 nghìn tỷ đồng, vượt 113% kế hoạch; trong khi các kỳ hạn còn lại đều có tỷ lệ hoàn thành thấp, cho thấy cấu trúc huy động tiếp tục lệch mạnh về kỳ hạn trung dài hạn.

Theo nhận định của các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam, thị trường trái phiếu chính phủ nhìn chung duy trì trạng thái ảm đạm sang tuần thứ hai liên tiếp, khi giá trị giao dịch thứ cấp và giá trị trúng thầu trên sơ cấp đều giảm nhẹ. Lợi suất trúng thầu gần như không biến động, nhưng lợi suất trên thị trường thứ cấp lại tăng khá mạnh so với tuần trước, phản ánh áp lực lợi suất vẫn hiện hữu.

Trong tuần này, Kho bạc Nhà nước dự kiến tiếp tục gọi thầu 13.000 tỷ đồng, gồm 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, 10.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, 1.500 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 30 năm.

Thanh khoản trên thị trường thứ cấp tiếp tục suy yếu khi tổng giá trị giao dịch đạt 58,4 nghìn tỷ đồng, giảm 2,6% so với tuần trước. Giao dịch outright chiếm khoảng 50,8 nghìn tỷ đồng, trong khi repo đạt 7,6 nghìn tỷ đồng.

Lợi suất trái phiếu tăng ở hầu hết các kỳ hạn: 1 năm tăng 5 điểm cơ bản lên 3,05%; 2 năm tăng 5 điểm lên 3,10%; 3 năm tăng 4 điểm lên 3,16%; 5 năm tăng 1 điểm lên 3,35%; 10 năm tăng 7 điểm lên 4,10%; và 15 năm tăng 6 điểm lên 4,17%.

Điểm sáng trong tuần là khối ngoại quay lại mua ròng 100,1 tỷ đồng sau ba tuần bán ròng liên tiếp. Tính từ đầu năm, dòng vốn ngoại đã mua ròng tổng cộng 3.766 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, góp phần giảm bớt áp lực lên thị trường trong bối cảnh thanh khoản và nhu cầu đầu tư trong nước còn yếu./.