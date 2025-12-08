Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia ra mắt Chi hội phía Nam

(TBTCO) - Ngày 8/12/2025, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) tổ chức Lễ ra mắt Chi hội phía Nam và triển khai kế hoạch công tác năm 2026. Chi hội phía Nam là đơn vị trực thuộc, đồng thời cánh tay nối dài của Hiệp hội, hoạt động trên địa bàn các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng đến Cà Mau).

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Nguyễn Minh Chính - Phó Chủ tịch thường trực NCA khẳng định, việc thành lập Chi hội phía Nam không chỉ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của công tác bảo vệ an ninh mạng, mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Bởi khu vực phía Nam là trung tâm kinh tế, tài chính, công nghiệp công nghệ cao, thương mại điện tử và đổi mới sáng tạo lớn nhất Việt Nam. Đồng thời là địa bàn có mức độ hoạt động trực tuyến dày đặc và phức tạp nhất. Đây cũng là khu vực trọng điểm để hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57 về phát triển công nghiệp số - AI - dữ liệu và Nghị quyết 68 về bảo đảm chủ quyền số quốc gia.

“Chi hội phía Nam được thành lập với mục tiêu trở thành thiết chế kết nối và triển khai trực tiếp các nhiệm vụ an ninh mạng, phát triển nhân lực, nâng cao nhận thức, củng cố năng lực phòng vệ cho toàn khu vực. Từ đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững và an toàn của nền kinh tế số Việt Nam”- Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội nhấn mạnh.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để Chi hội hoạt động hiệu quả, phát huy tính độc lập, tự chủ, gắn kết sâu rộng vào các chương trình trọng điểm của Thành phố. Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh tin tưởng rằng, Chi hội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực cho bảo đảm an ninh mạng quốc gia, cho sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp và cho mục tiêu đưa TP.Hồ Chí Minh trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số hàng đầu khu vực vào năm 2030.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa NCA và Cục A05 - Bộ Công an trong công tác tổ chức sự kiện lần này tại TP.Hồ Chí Minh. Đồng thời khẳng định, đây không chỉ là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng tổ chức của Hiệp hội mà còn thể hiện tinh thần đồng hành, liên kết và phối hợp trách nhiệm giữa Cơ quan quản lý Nhà nước và tổ chức xã hội - nghề nghiệp chuyên ngành, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ chủ quyền số quốc gia.

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại và công nghệ lớn nhất cả nước, nơi tập trung nhiều hệ thống hạ tầng số trọng yếu, doanh nghiệp công nghệ, viện - trường và cộng đồng người dùng rộng lớn. Đây cũng là địa bàn nhiều nguy cơ về mất an toàn, an ninh mạng, với các chiến dịch lừa đảo, tấn công xâm nhập, chiếm đoạt dữ liệu, giả mạo danh tính bằng công nghệ mới diễn ra phức tạp. Trong bối cảnh đó, việc ra mắt Chi hội Phía Nam - do NCA và Cục A05 phối hợp tổ chức - có ý nghĩa chiến lược và cấp thiết.

“Chi hội phía Nam sẽ trở thành đầu mối kết nối lực lượng giữa Nhà nước, doanh nghiệp, chuyên gia, viện - trường và cơ quan báo chí; là trung tâm triển khai các chương trình đào tạo, truyền thông, cảnh báo sớm, ứng cứu sự cố trong khu vực; là lực lượng nòng cốt nâng cao nhận thức cộng đồng, góp phần xây dựng “lá chắn cộng đồng” trên không gian mạng; là cầu nối quan trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro mạng trong quá trình chuyển đổi số” - Thiếu tướng Lê Xuân Minh nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính đã thay mặt Ban chấp hành Hiệp hội trao các quyết định thành lập Chi hội phía Nam và quyết định bổ nhiệm Chi Hội trưởng đối với Đồng chí Thiếu tướng Lê Minh Mạnh - Nguyễn Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an. Theo đó, Ban chấp hành Chi hội phía Nam gồm: Chi hội trưởng, 5 Chi hội phó và 25 Ủy viên.

Lễ ra mắt Chi hội phía Nam và triển khai kế hoạch công tác năm 2026 - Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.

Về kế hoạch công tác năm 2026, Chi hội phía Nam xác định triển khai nhiệm vụ trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Hiệp hội, Cục A05 và yêu cầu phát triển của TP.Hồ Chí Minh, với ba định hướng trọng tâm gồm:

Một là, nâng cao nhận thức an ninh mạng cho người dân và doanh nghiệp: phối hợp với Phòng PA05, Công an TP. Hồ Chí Minh và báo chí đẩy mạnh truyền thông cảnh báo lừa đảo, bảo vệ trẻ em, phòng chống dụ dỗ - bắt cóc qua mạng; nhân rộng mô hình Chiến dịch “Không Một Mình”, “Công dân số an toàn”; xây dựng bộ công cụ nhận diện nguy cơ, tài liệu hướng dẫn thực hành an toàn mạng.

Hai là, phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng khu vực phía Nam: tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, diễn tập kỹ thuật theo nhu cầu thực tiễn của các địa phương và doanh nghiệp; kết nối viện - trường - doanh nghiệp để hình thành hệ sinh thái đào tạo liên tục; hướng tới thành lập “Trung tâm đào tạo & hỗ trợ ứng cứu sự cố phía Nam”.

Ba là, tăng cường hợp tác quốc tế - từng bước làm chủ công nghệ mới: mở rộng phối hợp với các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công nghệ toàn cầu về AI an toàn, điều tra số; tổ chức “Diễn đàn An ninh mạng Phương Nam 2026”; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chuẩn quốc tế về bảo mật, bảo vệ dữ liệu, tuân thủ pháp lý xuyên biên giới./.