Cục Quản lý dược cảnh báo thuốc Clorocid TW3 bị làm giả

Cụ thể, liên quan đến thuốc giả Clorocid TW3-Viên nén (Cloramphenicol 250mg), số đăng ký VD-25305-16, do Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 sản xuất và đóng gói dạng lọ nhựa 400 viên, Cục Quản lý dược đã nhiều lần cảnh báo về việc các sản phẩm sản xuất sau ngày 15/9/2019 là thuốc giả. Lý do Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 đã ngừng sản xuất thuốc này sau thời điểm trên.
Phát hiện thuốc giả Clorocid TW3. Ảnh: TL.
Cục Quản lý dược tiếp tục nhận được công văn số 1739/KNTMPTP-KHTCKT đề ngày 28/11/2025 kèm theo Phiếu kiểm nghiệm số 2026/KNT-25 của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội báo cáo về việc mẫu sản phẩm có thông tin ghi trên nhãn Viên nén Clorocid TW3 (Cloramphenicol 250mg), số đăng ký VD-25305-16, số lô 3333, ngày sản xuất 06/06/2024, hạn dùng 06/06/2027, đóng gói dạng lọ nhựa 400 viên; nơi sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3. Mẫu thuốc lấy tại Nhà thuốc Đức Hiền, địa chỉ: Số nhà 58, phố Lê Trọng Tấn, phường Hà Đông, TP. Hà Nội. Mẫu thuốc không có phản ứng định tính của Cloramphenicol, là thuốc giả.
Để bảo đảm an toàn cho người dùng, Cục Quản lý dược yêu cầu Sở Y tế Hà Nội khẩn trương kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh dược phẩm tại Nhà thuốc Đức Hiền, nơi bán sản phẩm Clorocid TW3 giả mạo. Sở Y tế Hà Nội phải phối hợp với các cơ quan liên quan thu hồi khẩn cấp sản phẩm, báo cáo Ban chỉ đạo 389, đồng thời phối hợp công an, quản lý thị trường và cơ quan chức năng truy tìm nguồn gốc lô thuốc giả.
|Đối với sở y tế các tỉnh, thành phố, yêu cầu thông báo rộng rãi đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân để không mua bán, sử dụng sản phẩm Clorocid TW3 giả mạo. Các địa phương cần tăng cường giám sát, kiểm tra, phối hợp với cơ quan chức năng xác minh nguồn gốc hóa đơn, chứng từ của sản phẩm nếu xuất hiện trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý việc sản xuất, buôn bán thuốc giả.