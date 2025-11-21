Imexpharm được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam - ngành dược” năm 2025

(TBTCO) - Ngày 19/11/2025, Imexpharm được vinh danh Top 1 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 trong ngành Dược, Thiết bị y tế và Chăm sóc sức khỏe – khối doanh nghiệp vừa.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Imexpharm đạt thành tựu này, khẳng định cam kết xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, công bằng và hòa nhập.

Imexpharm được vinh danh Top 1 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 Ngành Dược. Ảnh: Imexpharm.

Giải thưởng thường niên do Anphabe thực hiện cùng Công ty nghiên cứu thị trường Intage, có sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Giải thưởng được thực hiện ghi nhận những ý kiến khách quan từ hơn 73.000 người đi làm nhằm đo lường sức khỏe Thương hiệu Nhà tuyển dụng của hơn 650 doanh nghiệp hàng đầu, thuộc 18 ngành nghề tại Việt Nam. Ngoài khảo sát, báo cáo “Code the Future - Lập trình tương lai” mang đến bức tranh toàn cảnh về hành trình tái lập trình tổ chức, được xây dựng từ dữ liệu của hàng chục nghìn người đi làm và hàng trăm lãnh đạo cấp cao trên khắp Việt Nam."

Theo kết quả khảo sát của Anphabe thực hiện riêng cho ngành dược từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2025, với sự tham gia của 1.273 người trong ngành, Imexpharm tiếp tục giữ vị trí #1 trong ngành Dược/ Thiết bị y tế/ Chăm sóc sức khỏe khối Doanh nghiệp vừa và thứ 21 trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam khối Doanh nghiệp vừa, tăng 4 bậc so với năm 2024.

Các cán bộ công nhân viên của Imexpharm tham gia một giải cầu lông nội bộ. Ảnh: Imexpharm.

Trong lần thứ ba tham dự, Imexpharm ghi dấu ấn với điểm số vượt trội so với mức bình quân nhóm doanh nghiệp quy mô vừa ở hầu hết các tiêu chí trọng yếu. Cụ thể, chỉ số Hấp dẫn Thương hiệu Nhà tuyển dụng (Employer Brand Attractiveness Index) của Imexpharm đạt 13,4%, cao hơn trung bình nhóm doanh nghiệp vừa là 10,2%. Tỷ lệ nhân tài trong ngành biết hoặc đã nghe về công ty đạt 83,8%, vượt mức bình quân nhóm doanh nghiệp vừa là 78,1%.

Tỷ lệ ứng sẵn sàng nộp đơn đạt 5,1%, vượt khá xa so với mức bình quân nhóm doanh nghiệp vừa là 1,8%. Tỷ lệ muốn nhân tài tìm hiểu để làm việc tại công ty trong tương lai đạt 7,3%, cao gấp đôi mức bình quân nhóm doanh nghiệp vừa là 3,3%.

Ngoài ra, tỷ lệ xem công ty là “Nơi làm việc lý tưởng” cao hơn gấp 4 lần mức bình quân nhóm doanh nghiệp vừa. Đặc biệt, tỷ lệ nhân tài ưu tiên chấp nhận lời mời làm việc cho công ty cao gấp 17 lần so với mức bình quân. Đây là một kết quả đáng tự hào của Ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên Imexpharm trong bối cảnh ngành gặp nhiều thách thức, kỳ vọng mới từ thị trường và nhân tài.

Thầy thuốc Nhân dân, Dược sĩ Trần Thị Đào, Tổng Giám đốc Imexpharm chia sẻ: “Đây là một niềm tự hào lớn khi Imexpharm liên tục được ghi nhận là Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ, mà còn phản ánh hành trình Imexpharm đã cùng nhau kiến tạo và giữ gìn một môi trường làm việc chuyên nghiệp, đầy tình người và sự tử tế”.

Học và đổi mới liên tục: nền tảng của nguồn nhân lực bền vững

Với triết lý “con người là nguồn lực của mọi thành công”, Imexpharm không ngừng đầu tư vào việc phát triển đội ngũ nhân sự tài năng, đa dạng và bền vững. Triết lý này chính là động lực để Imexpharm phấn đấu mỗi ngày, đặt mục tiêu cho những thành tựu lớn hơn. Từ đó, Imexpharm có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho người lao động, cho cộng đồng trong vòng tuần hoàn “con người hạnh phúc - doanh nghiệp hạnh phúc - quốc gia hạnh phúc”.

Nội lực con người của Imexpharm được tập trung xây dựng dựa trên ba trụ cột “Giỏi chuyên môn - Khỏe thể chất - Vững tinh thần”.

Chương trình đào tạo Cập nhật quy định liên quan đến tuân thủ dành cho Đội ngũ Quản lý chi nhánh. Ảnh: Imexpharm.

Về chuyên môn, từ tháng 01 đến tháng 11/2025, Imexpharm đã tổ chức 80 khóa đào tạo, huấn luyện và hội nhập trong và ngoài nước với hơn 1.955 lượt tham gia. Đồng thời, nhiều khóa học chuyên sâu được triển khai như: Đào tạo pháp luật về đăng ký thuốc và công bố thực phẩm; Quản trị rủi ro & kiểm soát nội bộ chuẩn quốc tế COSO; Đào tạo về bảo vệ dữ liệu cá nhân; Kỹ năng ứng dụng công nghệ (Chatbot AI); và Workshop EU GMP – VNPCA & ISPE.

Bên cạnh đào tạo và phát triển, Imexpharm cũng chú trọng tạo cơ hội thăng tiến công bằng với hơn 60 nhân sự được bổ nhiệm và phát triển lên các vị trí cao hơn trong năm nay. Đây là minh chứng cho chiến lược “trao quyền - tạo cơ hội - phát triển nội lực” tại Imexpharm.

Imexpharm cũng đặc biệt coi trọng việc xây dựng thế hệ kế thừa. Nổi bật là hoạt động tiếp nhận sinh viên thực tập từ Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương tại Nhà máy EU-GMP, tư vấn hướng nghiệp tại Đại học Y Dược Cần Thơ và Đại học Khoa học Sức khỏe, chính sách Mentor 1:1 dành cho khối Sản xuất - Chất lượng, cùng việc trang bị tài khoản LinkedIn Learning cho đội ngũ quản lý và nhân sự chủ chốt. Các giải thi đấu thể thao nội bộ, chương trình SAO IMEX và hoạt động vinh danh Nhân viên xuất sắc cũng được tổ chức thường xuyên.