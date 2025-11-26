Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo giả mạo thông tin của VCBF

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo nhà đầu tư về website có tên dễ gây nhầm lẫn có dấu hiệu giả mạo văn bản khi có logo, tên công ty và con dấu gần giống văn bản của Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, nhận được báo cáo của Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) phản ánh các vụ việc website https://quymotangtruongvcbf.com có tên dễ gây nhầm lẫn là website chính thức của VCBF do trong tên website có thương hiệu “VCBF” và hiện VCBF đang quản lý quỹ mở có tên là Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng VCBF; có dấu hiệu giả mạo văn bản khi có logo, tên công ty và con dấu gần giống văn bản của VCBF.

Trang thông tin điện tử chính thức của VCBF là https://www.vcbf.com. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng, kiểm tra, đối chiếu các thông tin trước khi giao dịch.

Giao diện website có dấu hiệu giả mạo được nêu trong cảnh báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã nhiều lần cảnh báo nhà đầu tư về các hiện tượng giả danh tổ chức kinh doanh chứng khoán khi trên thị trường chứng khoán có hiện tượng một số tổ chức cung cấp thông tin không đúng sự thật về việc tổ chức đó đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán và hướng dẫn nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản.

Do đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác, trước khi tham gia đầu tư cần phải tìm hiểu kỹ về tổ chức thông qua nhiều phương thức khác nhau như kiểm tra giấy phép hoạt động, kiểm tra thông tin tổ chức kinh doanh chứng khoán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Khi phát hiện trường hợp lừa đảo đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.