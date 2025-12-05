Ngày 5/12: Giá heo hơi miền Bắc tiếp tục phá đỉnh 61.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (5/12), tại một số địa phương miền Bắc và miền Nam tăng nhẹ khoảng 1.000 đồng/kg, đưa đỉnh giá khu vực miền Bắc lên mức 61.000 đồng/kg. Trong khi đó, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên vẫn giữ giá ổn định.

Giá heo hơi hôm nay tiếp đà tăng tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Nam. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng tăng nhẹ tại một vài nơi, hiện dao động quanh mức 58.000 - 61.000 đồng/kg. Cụ thể, các tỉnh Thái Nguyên và Hưng Yên tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá lên mức cao nhất khu vực là 61.000 đồng/kg.

Ninh Bình, Lào Cai và Điện Biên cũng tăng 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Ninh Bình đạt 60.000 đồng/kg, trong khi Lào Cai và Điện Biên đạt 59.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Sơn La vẫn neo ở mức 59.000 đồng/kg. Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Phú Thọ đều giữ nguyên giá thu mua so với hôm trước là 60.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay ổn định, tất cả các địa phương đều giữ nguyên giá thu mua. Giá heo hơi toàn miền hiện dao động ở mức 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Theo đó, mức giá cao nhất 59.000 đồng/kg được duy trì tại Thanh Hóa và Nghệ An. Mức giá 58.000 đồng/kg được ghi nhận tại Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng.

Quảng Trị, Huế, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa đều giữ nguyên giá 57.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tăng tại hai địa phương, các tỉnh còn lại giữ ổn định. Giá toàn miền dao động ở mức 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Theo đó, Đồng Tháp và An Giang cùng tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá lên lần lượt 57.000 đồng/kg (Đồng Tháp) và 56.000 đồng/kg (An Giang).

Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh giữ nguyên giá ở mức cao nhất miền là 58.000 đồng/kg.

Giá heo tại Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ cũng giữ nguyên giá thu mua ở mức 56.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi cả nước hôm nay có xu hướng tăng nhẹ tại một số nơi, với mức điều chỉnh là 1.000 đồng/kg tại miền Bắc và miền Nam. Miền Bắc tiếp tục dẫn đầu về giá, chạm mốc 61.000 đồng/kg./.