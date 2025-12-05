Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng nhẫn, vàng miếng tiếp tục giảm

Sáng nay, giá vàng thế giới giảm nhẹ, lình xình quanh mốc 4.208,87 USD/oune. Trong nước, cả giá vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh.

Sáng 5/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.208,87 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 06:02:47 sáng 05/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.208,87 USD/oune, tăng 7 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,17% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 132,793 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.296 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 138,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 5/12, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 151,8 - 153,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tương tự, Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, hiện giao dịch ở ngưỡng 152,3 - 153,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mốc 150,8 - 153,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, cũng giảm 700.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sang 4/12.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,3 triệu đồng/lượng.

Cùng chiều đi xuống, giá vàng nhẫn cùng thời điểm cũng giảm 600 - 800 nghìn đồng/lượng so với rạng sáng qua.

Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở ngưỡng 150 - 153 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

SJC niêm yết vàng nhẫn ở mốc 149,4 - 151,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI, PNJ và Phú Quý cùng giao dịch ở mức 150 - 153 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng 4/12.