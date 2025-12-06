Ngày 6/12: Giá cà phê phục hồi, hồ tiêu quay đầu giảm đồng loạt

Giá cà phê trong nước hôm nay (6/12) tăng nhẹ trở lại từ 400 - 500 đồng/kg. Hiện giá cà phê trong nước dao động từ 103.300 - 104.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên. Trong khi đó, giá tiêu quay đầu giảm mạnh từ 500 - 1.500 đồng/kg ở một vài nơi.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động từ 103.300 - 104.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tăng từ 400 - 500 đồng/kg

Giá cà phê nội địa hôm nay (6/12) tăng nhẹ trở lại từ 400 - 500 đồng/kg. Hiện giá cà phê trong nước dao động từ 103.300 - 104.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tăng nhẹ 400 đồng/kg so với ngày hôm qua, lên mức 104.000 đồng/kg. Đắk Lắk cũng là địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 103.600 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg. Tại tỉnh Lâm Đồng tăng 500 đồng/kg, giao dịch ở mức 103.300 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đồng loạt giảm qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 giảm nhẹ 27 USD/tấn, đạt mức 4295 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 49 USD/tấn, đạt mức 4008 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận giảm mạnh đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Kỳ giao tháng 12/2025 giảm 5,7 cent/lb, đạt mức 406,25 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 5,6 cent/lb, đạt mức 332,9 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 đạt mức 460,0 cent/lb, giảm mạnh 8,35 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Trái lại, kỳ giao hàng tháng 9/2026 tăng nhẹ 0,15 cent/lb, đạt mức 405,5 cent/lb.

Giá tiêu giảm đồng loạt

Giá tiêu trong nước hôm nay (6/12) giảm mạnh từ 500 - 1.500 đồng/kg ở một vài nơi. Hiện giá tiêu nội địa giao dịch trong khoảng 147.000 - 148.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 147.000 đồng/kg, giảm nhẹ 500 đồng/kg trong sáng nay.

Đắk Lắk và Lâm Đồng giao dịch hồ tiêu với giá 148.500 đồng/kg, giảm mạnh 1.500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đây cũng là 2 địa phương có mức giá hồ tiêu giảm mạnh nhất trên cả nước trong ngày hôm nay.

Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh giảm 500 đồng/kg, hiện đang giao dịch ở mức 147.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu biến động nhẹ tại thị trường Indonesia. Các thị trường khác đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 6.995 USD/tấn, tiếp tục giảm nhẹ 0,04% so với phiên trước; giá tiêu trắng Muntok cũng giảm nhẹ 0,05%, hiện đang giao dịch ở mức 9.643 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu Brazil không biến động. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.250 USD/tấn.

Giá tiêu trắng của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.250 USD/tấn; tiêu đen loại 500 gr/l đạt mức 6.500 USD/tấn; Tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.700 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.300 USD/tấn./.