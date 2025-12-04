Ngày 4/12: Giá xăng trong nước chiều nay dự báo có thể sẽ đảo chiều tăng

Giá xăng trong nước hôm nay (4/12) được dự báo có thể sẽ tăng 3% trong khi giá dầu bán lẻ giảm 0,1 - 2,9% so với kỳ điều hành trước. Theo đó, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 567 đồng lên mức 19.858 đồng/lít; xăng RON 95-III dự báo tăng 602 đồng lên mức 20.602 đồng/lít. Ngược lại, giá dầu hỏa có thể giảm 2,9% về mức 18.905 đồng/lít, dầu diesel có thể giảm 2,3% về mức 18.368 đồng/lít, dầu mazut có thể giảm 0,1% về mức 13.466 đồng/kg.

Giá xăng trong nước chiều nay có thể sẽ sẽ tăng 3% so với kỳ điều hành trước. Ảnh tư liệu

Giá xăng dầu trong nước

Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay, được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 27/11.

Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 519 đồng/lít, xuống còn 19.288 đồng/lít; xăng RON 95-III giảm 533 đồng/lít, xuống 20.009 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, giá dầu diesel 0.05S giảm 1.026 đồng/lít, ở mức 18.800 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 815 đồng/lít, xuống còn 19.473 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 251 đồng/kg, xuống còn 13.488 đồng/kg.

Cũng tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 20/11/2025 và kỳ điều hành ngày 27/11/2025 là: 76,696 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,918 USD/thùng, tương đương giảm 3,67%); 79,556 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,796 USD/thùng, tương đương giảm 3,40%); 91,906 USD/thùng dầu hỏa (giảm 4,664 USD/thùng, tương đương giảm 4,83%); 88,514 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 5,832 USD/thùng, tương đương giảm 6,18%); 346,580 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 9,028 USD/tấn, tương đương giảm 2,54%).

Giá dầu thế giới tăng gần 1%

Giá dầu thế giới hôm nay tăng gần 1% sau khi đàm phán tại Moskva không đạt tiến triển, trong khi tồn kho dầu tại Mỹ tiếp tục tăng, gây sức ép lên thị trường.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ tăng trong tuần trước, làm gia tăng lo ngại về dư cung.

Tồn kho xăng tăng 4,52 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 1,5 triệu thùng. Tồn kho sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, tăng 2,1 triệu thùng, vượt xa kỳ vọng tăng 0,7 triệu thùng.

“Nhìn chung, nguồn cung toàn cầu vẫn khá dồi dào. Thị trường đang tự điều chỉnh, thỏa thuận hòa bình Ukraine - Nga vẫn bị trì hoãn. Thị trường đang giao dịch trong tâm lý rất bất an do ảnh hưởng bởi các vấn đề địa chính trị”, ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, nhận định.

Chính phủ Nga cho biết, Mỹ và Nga không đạt được thỏa thuận sau cuộc họp kéo dài năm giờ giữa Tổng thống Vladimir Putin và các đặc phái viên hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thị trường dầu chờ đợi kết quả của các cuộc đàm phán để xem liệu một thỏa thuận có thể dẫn đến việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với các công ty Nga, trong đó có những tập đoàn dầu khí lớn như Rosneft và Lukoil, qua đó giải phóng lượng cung dầu đang bị hạn chế hay không./.