Chứng khoán phái sinh tháng 11/2025: Thanh khoản hạ nhiệt, khối ngoại đẩy mạnh giao dịch

(TBTCO) - Giá trị giao dịch bình quân trên thị trường chứng khoán phái sinh tháng 11/2025 giảm 16,95%. Khối tự doanh tại các công ty chứng khoán giảm giao dịch. Tuy nhiên, khối ngoại hoạt động tích cực hơn với tỷ trọng tăng gần 26% so với tháng trước.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tháng 11 ghi nhận nhịp tăng khá ấn tượng. Từ mức đáy 1.581 điểm, VN-Index bật tăng hơn 100 điểm và kết tháng ở 1.690 điểm. Động lực chính của đà tăng đến từ nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn như cổ phiếu Vingroup (VIC), Vietjet (VJC), Vinhomes (VHM)… khi nhiều cổ phiếu liên tục thiết lập đỉnh mới. Tuy vậy, khá nhiều cổ phiếu vốn hoá nhỏ mới là tâm điểm khi ghi nhận mức tăng mạnh hơn mặt bằng chung của thị trường.

Thanh khoản cũng cải thiện so với tháng trước, với giá trị giao dịch bình quân trên cả 3 sàn vượt 24.000 tỷ đồng. Dù vậy, dòng tiền vẫn khá thận trọng, thanh khoản khớp lệnh tiếp tục duy trì ở mức thấp, khi thấp hơn 43,9% so với mức bình quân 20 tuần. Khối ngoại cũng duy trì bán ròng, nhưng mức độ giảm đáng kể.

Thị trường chứng khoán tháng 11 hồi phục mạnh về điểm số

Trong khi giao dịch trên thị trường cơ sở hồi phục nhẹ, thị trường chứng khoán phái sinh giao dịch giảm trong tháng 11. Khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số VN30 đạt 276.435 hợp đồng/phiên, giảm 14,59% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 51.936 tỷ đồng/phiên (theo danh nghĩa hợp đồng), giảm 16,95%. Trong đó, phiên giao dịch ngày 1/11/2025 có khối lượng giao dịch lớn nhất tháng với 414.565 hợp đồng.

Khối lượng mở (OI) phiên cuối tháng tại ngày 28/11/2025 đạt 35.118 hợp đồng, giảm 17,24% so với tháng trước. Vị thế nắm giữ tại ngày 4/11/2025 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 45.578 hợp đồng.

HĐTL chỉ số VN100 đã có tháng đầu tiên giao dịch trọn vẹn sau khi chính thức niêm yết và giao dịch từ ngày 10/10/2025. Trong tháng 11/2025, khối lượng giao dịch bình quân đạt 272 hợp đồng, giảm 22,81% so với tháng trước, giá trị giao dịch bình quân đạt 48,22 tỷ đồng, giảm 27,17% so với tháng trước. Khối lượng mở OI HĐTL VN100 tại thời điểm 28/11/2025 là 150 hợp đồng.

HĐTL trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm và HĐTL trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm không có giao dịch, đồng thời không có vị thế nắm giữ tại thời điểm cuối tháng.

Khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tháng 11/2025

Theo cơ cấu nhà đầu tư, giao dịch tự doanh chứng khoán phái sinh của khối công ty chứng khoán giảm từ 2,15% trong tháng 10/2025 còn 1,29% khối lượng giao dịch toàn thị trường trong tháng 11/2025.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng so với tháng trước. Tỷ trọng giao dịch HĐTL VN30 và VN100 của khối ngoại chiếm 3,46% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, trong khi tháng trước tỷ trọng chỉ đạt 2,75%. Trên thị trường phái sinh, khối ngoại gia tăng giao dịch, ngược chiều với xu hướng chung là giao dịch thận trọng./.