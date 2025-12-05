UPCoM giữ đà tăng điểm trong tháng 11 dù thanh khoản khối lượng giảm

(TBTCO) - Thị trường UPCoM tháng 11/2025 tăng gần 5%, trong khi khối lượng giao dịch giảm nhưng giá trị giao dịch bình quân vẫn tăng hơn 13%. Khối ngoại bán ròng mạnh và khối tự doanh công ty chứng khoán gia tăng đáng kể hoạt động giao dịch.

Thị trường UPCoM trong tháng 11/2025 duy trì xu hướng tích cực khi chỉ số UPCoM-Index tăng điểm so với tháng trước. Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/11/2025, chỉ số đạt 118,98 điểm, tăng 5,52 điểm, tương ứng 4,87% so với cuối tháng 10. Dù thanh khoản về khối lượng giảm, với mức bình quân 35,79 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 19,76%, giá trị giao dịch bình quân lại tăng 13,08% lên 796,6 tỷ đồng/phiên.

Nguồn: HNX.

Hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài giảm so với tháng 10. Trong tháng, khối ngoại mua vào hơn 7 triệu cổ phiếu và bán ra hơn 16,92 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị mua vào đạt 377,3 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ra vượt 1,67 nghìn tỷ đồng, dẫn đến giá trị bán ròng hơn 1,29 nghìn tỷ đồng.

Khối tự doanh các công ty chứng khoán giao dịch tích cực hơn rõ rệt so với tháng trước, với tổng giá trị giao dịch tăng gấp 2,5 lần, đạt 492,5 tỷ đồng. Trong cơ cấu giao dịch, giá trị mua vào đạt 120,5 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ra đạt 372 tỷ đồng, tương ứng mức bán ròng hơn 251,5 tỷ đồng.

Trong tháng 11, HNX đưa cổ phiếu của hai doanh nghiệp mới lên giao dịch và hủy đăng ký giao dịch của năm doanh nghiệp. Trong số này, ba doanh nghiệp hủy đăng ký giao dịch để chuyển niêm yết lên HOSE, còn hai doanh nghiệp bị hủy đăng ký giao dịch do không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định.

Tính đến cuối tháng, UPCoM có 878 doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Giá trị vốn hóa thị trường đạt 1,49 triệu tỷ đồng, tăng 0,81% so với tháng trước.