Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư tích cực tham gia đổi pin cũ lấy cây xanh, giảm rác thải độc hại

(TBTCO) - Hưởng ứng kế hoạch công tác Đoàn năm 2025 và phong trào bảo vệ môi trường, Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư đã thu gom hơn 2.000 viên pin cũ trong chương trình “Thu pin cũ - Đổi cây xanh” diễn ra sáng 8/12 tại 3 trụ sở của cơ quan.

Sáng ngày 8/12, tại 3 trụ sở của Báo Tài chính - Đầu tư, chương trình “Thu pin cũ - Đổi cây xanh” đã diễn ra sôi nổi, tạo nên một điểm nhấn đẹp trong chuỗi hoạt động hưởng ứng kế hoạch công tác Đoàn năm 2025 và các phong trào về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu do Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phát động.

Hoạt động được tổ chức với mục tiêu giảm thiểu rác thải độc hại từ pin đã qua sử dụng, một trong những tác nhân gây ô nhiễm đất và nguồn nước nếu không được xử lý đúng cách. Đồng thời lan tỏa lối sống xanh, khuyến khích thói quen tái chế và gìn giữ môi trường trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành.

Đoàn viên thanh niên Chi đoàn, cùng các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Báo Tài chính - Đầu tư tích cực tham gia chương trình “Thu pin cũ - Đổi cây xanh”.

Theo thể lệ chương trình, với mỗi 5 viên pin đã qua sử dụng, cán bộ, đoàn viên, người lao động có thể đổi một cây xanh hoặc cây cảnh mini do Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính và các đơn vị tài trợ chuẩn bị; mỗi cá nhân được đổi tối đa 2 lần. Cách làm này vừa mang tính khuyến khích thực tiễn, vừa tạo động lực để mỗi người chủ động thu gom pin cũ từ gia đình, cơ quan hoặc cộng đồng, qua đó nâng cao nhận thức về tác hại của pin thải và lợi ích của phân loại rác đúng quy chuẩn.

Chương trình đã ghi nhận sự tham gia nhiệt tình của đông đảo đoàn viên thanh niên, cùng các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan Báo Tài chính - Đầu tư. Không khí hào hứng lan tỏa xuyên suốt buổi thu gom. Và chính tinh thần chung tay của tập thể đã góp phần tạo nên một chương trình có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Tổng cộng, hơn 2.000 viên pin đã được thu gom chỉ trong một buổi sáng, con số thể hiện rõ sự cam kết của tập thể Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư đối với mục tiêu bảo vệ môi trường và giảm thiểu rác thải độc hại. Lượng pin này sẽ được chuyển giao để xử lý theo đúng quy trình, tránh nguy cơ phát tán kim loại nặng như chì, thủy ngân hay cadimi ra môi trường.

Chia sẻ về chương trình “Thu pin cũ - Đổi cây xanh”, đồng chí Nguyễn Thành Duy - Bí thư Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư cho biết, chương trình không chỉ thu hút đông đảo cán bộ, viên chức và người lao động tham gia, mà còn góp phần lan tỏa sâu rộng thông điệp sống xanh trong đơn vị. Theo đồng chí, việc duy trì thường xuyên các hoạt động nhỏ nhưng thiết thực như thế này sẽ góp phần xây dựng môi trường làm việc hiện đại, thân thiện và bền vững; đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của đoàn viên thanh niên trong các phong trào hành động vì cộng đồng.

Chương trình “Thu pin cũ - Đổi cây xanh” không chỉ dừng lại ở ý nghĩa bảo vệ môi trường, mà còn trở thành một hoạt động kết nối, nâng cao trách nhiệm xã hội và thúc đẩy tinh thần đoàn kết trong đơn vị, tạo nền tảng để Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư tiếp tục triển khai nhiều sáng kiến xanh trong thời gian tới./.