Dấu ấn nội lực của Petrovietnam trên những công trình siêu trường, siêu trọng

(TBTCO) - Năm 2025, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tiếp tục khẳng định mạnh mẽ năng lực tự chủ khoa học, kỹ thuật và quản trị dự án qua hàng loạt công trình quy mô lớn được triển khai thành công bằng chính trí tuệ và bàn tay của người lao động Tập đoàn. Những dự án được đưa vào vận hành trong năm không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước, mà còn mở ra một diện mạo mới cho năng lực ngành công nghiệp - năng lượng quốc gia.

Sau giai đoạn dài tích lũy và bền bỉ xây dựng, đến nay, Petrovietnam đã hội tụ tương đối đầy đủ các nền tảng cốt lõi về nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lực khoa học - công nghệ, kinh nghiệm triển khai những dự án quy mô lớn, cùng hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật ngày càng đồng bộ để bước vào giai đoạn tự chủ thực chất. Yêu cầu tự chủ ấy không chỉ đến từ những biến động khó lường của thị trường năng lượng, mà còn xuất phát từ đòi hỏi tất yếu của quá trình tối ưu nguồn lực, phát huy tối đa sức mạnh nội tại và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh mới.

Giai đoạn 2022 - 2025, nhiều dự án, công trình trọng điểm lần lượt được triển khai và về đích thành công trong những điều kiện đặc biệt khắc nghiệt của thị trường năng lượng toàn cầu. Từ đây, một bức tranh rõ nét hiện lên: Petrovietnam đã thực sự làm chủ ở những khâu cốt lõi nhất của chuỗi công trình dầu khí, năng lượng siêu trường, siêu trọng.

Chân đế giàn DH01 thuộc dự án Phát triển mỏ Đại Hùng pha 3

Dấu ấn tự chủ rõ nét nhất của lĩnh vực thăm dò khai thác năm 2025 được ghi dấu tại dự án Phát triển mỏ Đại Hùng pha 3. Từ một dự án từng đứng trước nguy cơ phải dừng khai thác, mỏ Đại Hùng nay bước sang một chu kỳ phát triển mới, bền vững và đầy kỳ vọng. Đại Hùng pha 3 không phải dự án lớn nhất về quy mô hay trữ lượng, nhưng lại là biểu tượng rõ nét cho nội lực người lao động Petrovietnam, khi toàn bộ quá trình từ thiết kế, chế tạo, thi công đến vận hành đều do các đơn vị chủ lực trong hệ sinh thái Tập đoàn làm chủ.

Toàn cảnh giàn WHP-DH01

Khoảnh khắc đón dòng dầu thương mại đầu tiên ngày 7/5/2025 là kết tinh của một hành trình vượt qua “cơn bão kép” Covid-19, đứt gãy chuỗi cung ứng và biến động địa chính trị. Với vai trò tổng thầu EPCI, Liên doanh Vietsovpetro phối hợp chặt chẽ cùng Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) và đơn vị điều hành mỏ là Chi nhánh Điều hành Dầu khí trong nước (PVEP-POC).

Trước đặc thù mỏ nước sâu, xa bờ, hạ tầng đã vận hành hơn 30 năm, PVEP-POC đã chủ động tối ưu thiết kế, tái sử dụng hạ tầng, nội địa hóa thiết bị và huy động nguồn lực trong hệ sinh thái Petrovietnam, đưa dự án về đích an toàn, hiệu quả kinh tế - trở thành một trong những cột mốc tự chủ thăm dò khai thác (E&P) tiêu biểu trong năm kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn.

Chân đế khối thượng tầng giàn Công nghệ Trung tâm CPP Lô B đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình triển khai dự án khí Lô B.

Mới đây nhất, năng lực tự chủ của Petrovietnam tiếp tục được khẳng định qua những kết cấu thép khổng lồ của dự án chân đế khối thượng tầng giàn Công nghệ Trung tâm CPP Lô B. Dự án có khối lượng chân đế khoảng 7.400 tấn, cọc gần 5.700 tấn, tổng giá trị đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng. Toàn bộ công trình được PTSC, trực tiếp là Công ty TNHH MTV Cơ khí Hàng hải (PTSC M&C), chế tạo hoàn toàn trong nước với gần 1.000 kỹ sư, công nhân trực tiếp tham gia.

Đằng sau những khối thép siêu trường, siêu trọng này là cả một hệ thống công nghệ phức tạp: thiết kế kết cấu chịu tải trong môi trường biển, công nghệ hàn tổ hợp thép dày, kiểm soát biến dạng nhiệt, cùng hệ sơn bảo vệ nhiều lớp bảo đảm tuổi thọ hàng chục năm ngoài khơi.

Việc công trình hoàn thiện đúng tiến độ không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình triển khai dự án khí Lô B, mà còn thể hiện năng lực, tinh thần vượt khó và quyết tâm của Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên trong thực hiện công trình trọng điểm quốc gia về năng lượng. Đồng thời, thành công này cũng khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của cơ khí dầu khí Việt Nam trong phân khúc công trình biển siêu trường, siêu trọng.

Khối thượng tầng giàn BK-24 tại bãi chế tạo Cảng Vietsovpetro.

Năng lực tự chủ còn thể hiện ở khả năng tổ chức thi công đồng bộ, tối ưu tiến độ đối với công trình giàn BK-24 của Liên doanh Vietsovpetro. Đây cũng chính là công trình phát triển mỏ thứ hai mà Vietsovpetro hoàn thành trong năm 2025. Từ thiết kế, chế tạo chân đế, topside đến lắp đặt ngoài khơi đều do Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí (Xí nghiệp Xây lắp) của Vietsovpetro trực tiếp thực hiện. Việc đón dòng dầu thương mại sớm hơn kế hoạch 65 ngày của dự án vừa là thành tích tiến độ, vừa phản ánh khả năng làm chủ nhịp độ thi công EPCI - một trong những thách thức lớn nhất của các công trình khai thác hiện đại.

Trong khi đó, dự án Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam tại Lô 09-2/09 lại cho thấy năng lực tự chủ trong tổ chức đồng bộ cả một cụm mỏ cận biên phức tạp. Dự án có sự tham gia của Vietsovpetro, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và OA Zarubezhneft, trong đó Vietsovpetro giữ vai trò người điều hành. Dự án bao trùm toàn bộ chuỗi hạng mục từ giàn trung tâm CPP-KNT, giàn nhẹ WHP-KTN đến hệ thống đường ống, cáp ngầm và cải hoán các giàn hiện hữu, với yêu cầu kỹ thuật và tổ chức thi công rất cao.

Bằng việc tối ưu thiết kế, linh hoạt biện pháp thi công và tận dụng tối đa nội lực, Vietsovpetro đã đưa dự án Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam về đích thành công, vượt tiến độ

Khởi công ngày 7/6/2023, dự án phải đối mặt với áp lực tiến độ lớn trong bối cảnh dịch bệnh, xung đột địa chính trị và đứt gãy chuỗi cung ứng khiến nhiều hạng mục buộc phải thi công song song, thậm chí chuyển ra ngoài biển thay vì hoàn tất trong bờ. Bằng việc tối ưu thiết kế, linh hoạt biện pháp thi công và tận dụng tối đa nội lực, Vietsovpetro đã đưa dự án về đích thành công, vượt tiến độ. Việc đưa mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam vào khai thác thương mại góp phần duy trì sản lượng trong bối cảnh các mỏ lân cận suy giảm, đồng thời mang ý nghĩa chiến lược về an ninh năng lượng và chủ quyền...

Trong một phát biểu gần đây, ông Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐTV Petrovietnam nhấn mạnh, lĩnh vực E&P chính là động lực quan trọng của Tập đoàn trong giai đoạn đến trước năm 2035. Vì vậy, Petrovietnam cần tiếp tục tập trung tạo động lực tăng trưởng cho E&P thông qua đẩy mạnh đầu tư, đổi mới công nghệ, gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác. Trong bức tranh đó, những công trình siêu trường, siêu trọng được làm chủ trong thời gian qua không chỉ là “quả ngọt” của quá trình tích lũy, mà còn là nền tảng để Petrovietnam tiếp tục bứt phá trên trụ cột E&P - trụ cột giữ vai trò động lực chiến lược của Tập đoàn trong những thập niên tới.

Thi công chân đế điện gió ngoài khơi tại Trung tâm Công nghiệp năng lượng và hậu cần kỹ thuật PTSC

Không chỉ ở lĩnh vực dầu khí truyền thống, năng lực tự chủ của Petrovietnam còn được mở rộng sang lĩnh vực năng lượng tái tạo khi PTSC lần đầu tiên làm tổng thầu thi công 33 chân đế điện gió ngoài khơi cho thị trường Đài Loan (Trung Quốc). Chuyển từ mô hình sản xuất đơn chiếc của dầu khí sang sản xuất hàng loạt của điện gió là một cuộc “lột xác” đúng nghĩa về công nghệ, mặt bằng, thiết bị và tiêu chuẩn kỹ thuật. Khi lô chân đế cuối cùng được bàn giao trong tháng 6/2025, giá trị lớn nhất không chỉ là một hợp đồng quốc tế thành công, mà là sự hình thành năng lực cơ khí năng lượng tái tạo trên chính nền tảng dầu khí của Petrovietnam/PTSC.

Song song với các đại công trình ngoài khơi, một hướng tự chủ khác cũng đang hình thành trên bờ thông qua mô hình liên danh tổng thầu giữa PTSC và Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí (PETROCONs) tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1. Đây được xem là bước mở đầu cho vai trò tổng thầu EPC của Petrovietnam đối với các công trình năng lượng quy mô lớn trên bờ, góp phần từng bước khép kín chuỗi năng lực: từ tự chủ thiết kế - chế tạo kết cấu biển đến tổng thầu xây dựng các nhà máy công nghiệp - năng lượng.

Petrovietnam đang tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 với liên doanh nhà thầu chính là 2 đơn vị thành viên trong Tập đoàn: PTSC - PETROCONs

Các công trình hoàn thành trong năm 2025 không chỉ mang ý nghĩa về sản lượng hay giá trị kinh tế, mà sâu xa hơn là đánh dấu một bước chuyển về chất của Petrovietnam trong năng lực tự chủ những lĩnh vực cốt lõi nhất của ngành công nghiệp - năng lượng. Từ biển sâu, xa bờ đến những kết cấu thép nặng hàng chục nghìn tấn trong bờ, năng lực khoa học - công nghệ và tổ chức thi công của Petrovietnam đã được thử thách và khẳng định bằng thực tiễn./.