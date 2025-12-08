(TBTCO) - Ngày 12/12 tới đây, Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị "Triển khai công tác quyết toán và kiểm toán ngân sách nhà nước của các Bộ, cơ quan Trung ương theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2025".

Ngày 25/6/2025, Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 đã được Quốc hội thông qua, trong đó nhiều nội dung được sửa đổi bổ sung quan trọng và có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quyết toán và kiểm toán ngân sách nhà nước của các bộ và cơ quan Trung ương.

Nhằm đảm bảo công tác quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 của các bộ, cơ quan Trung ương được triển khai đồng bộ, kịp thời, làm cơ sở để Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước trình Chính phủ và đảm bảo thời hạn Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước trước khi trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn, Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước phối hợp tổ chức Hội nghị "Triển khai công tác quyết toán và kiểm toán ngân sách nhà nước của các Bộ, cơ quan Trung ương theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2025".

Hội nghị dự kiến được tổ chức vào ngày 12/12/2025 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, với sự tham gia của 200 đại biểu đến từ Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước và các bộ, cơ quan Trung ương.

Sắp diễn ra Hội nghị “Triển khai công tác quyết toán và kiểm toán ngân sách nhà nước của các Bộ, cơ quan trung ương theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2025”.

Hội nghị sẽ phổ biến, cập nhật những điểm mới về quy trình, nghiệp vụ xét duyệt, tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước từ năm 2025 như: quy định về các mốc thời gian và trình tự thực hiện các khâu trong chu trình quyết toán ngân sách nhà nước; các quy định về tăng cường phân cấp, đơn giản hóa thủ tục để nâng cao trách nhiệm và giải trình của các cơ quan, đơn vị; quy định về nội dung xét duyệt quyết toán, các khoản được chuyển nguồn sang năm sau; quy trình xử lý các khoản tạm ứng, nợ đọng xây dựng cơ bản...

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng sẽ tập trung trao đổi về những khó khăn, vướng mắc thường gặp trong quản lý và sử dụng tài chính công tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm quản lý trong thực tiễn nhằm giúp các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng công tác quyết toán và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Với nhiều nội dung mới, thiết thực và cấp thiết, Hội nghị được kỳ vọng sẽ giúp các bộ, cơ quan trung ương nắm vững quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2025, từ đó triển khai công tác quyết toán kịp thời, hiệu quả và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước trong việc cung cấp tài liệu, báo cáo giải trình quyết toán ngân sách nhà nước./.