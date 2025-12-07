UFM hoàn tất 3 lớp bồi dưỡng tài chính – kế toán cơ sở, tăng cường phối hợp và cập nhật chương trình theo yêu cầu mới

(TBTCO) - Trong tháng 11 và đầu tháng 12/2025, Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai chuỗi ba lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính – kế toán cấp xã, phường, đặc khu, thu hút hơn 160 học viên của một số phường tại TP. Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động nằm trong định hướng đẩy mạnh đào tạo gắn với thực tiễn, phục vụ yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tài chính cơ sở trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay; và chủ trương của Đảng ủy UBND Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Cập nhật quy định, tăng cường thực hành, ứng dụng sâu phần mềm kế toán

Điểm nổi bật của chuỗi khóa học lần này là nội dung chương trình được thiết kế lại theo hướng mới, bám sát các văn bản pháp luật cập nhật về phân cấp – phân quyền tài chính, định mức ngân sách, chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và quy trình quyết toán ngân sách. Bên cạnh cung cấp lý luận, chương trình dành thời lượng lớn cho phân tích tình huống thực tế, hướng dẫn xử lý các vướng mắc phát sinh tại cơ sở – điều vốn là thách thức thường trực đối với cán bộ tài chính cấp xã, phường.

Một điểm mới quan trọng khác là sự tham gia của Công ty Cổ phần MISA, đơn vị cung cấp phần mềm kế toán ngân sách xã đang được triển khai rộng rãi tại các địa phương. MISA trực tiếp hướng dẫn học viên thực hành trên phần mềm, giúp người học nắm vững thao tác, cập nhật quy trình và rèn kỹ năng quản lý dữ liệu kế toán theo chuẩn chuyển đổi số.

Sự phối hợp hiệu quả với chính quyền địa phương

Chuỗi hoạt động bắt đầu bằng lớp bồi dưỡng đầu tiên tại cơ sở 778 Nguyễn Kiệm (8 – 9/11), với 36 học viên đến từ các phường trong khu vực. Không khí học tập sôi nổi cùng những trao đổi chuyên sâu cho thấy nhu cầu lớn về chuẩn hóa nghiệp vụ trong điều kiện khối lượng công việc tài chính – kế toán tại phường ngày càng nhiều và phức tạp.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh – Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo

Ngay sau thành công của lớp đầu, UFM phối hợp với UBND phường Long Trường tổ chức lớp thứ hai trong hai ngày 29 – 30/11 với 74 học viên. Sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền phường, từ công tác chuẩn bị cho đến hỗ trợ lớp học, đã giúp chương trình diễn ra thuận lợi.

Phan Tiến Hà, Văn phòng Đảng ủy đặc khu Côn Đảo, đại diện học viên phát biểu

Lớp thứ ba tại Đặc khu Côn Đảo (6 – 7/12) đánh dấu sự mở rộng phạm vi đào tạo của Nhà trường ra các địa bàn có đặc thù về tổ chức bộ máy và quản lý ngân sách. Với 57 học viên, lớp học ghi nhận sự nghiêm túc, chủ động và nhu cầu rất lớn về cập nhật chính sách mới trong điều kiện đặc khu có yêu cầu quản trị tài chính đặc biệt. Lễ bế giảng chiều 7/12 được tổ chức trang trọng với sự có mặt của lãnh đạo UFM và đại diện UBND Đặc khu Côn Đảo, thể hiện sự cam kết đồng hành giữa Nhà trường và địa phương trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức.

Khẳng định mô hình phối hợp hiệu quả: Nhà trường – địa phương – doanh nghiệp

Chuỗi 3 lớp bồi dưỡng liên tiếp cho thấy hiệu quả rõ nét của mô hình phối hợp nhiều bên: Nhà trường đảm nhiệm vai trò chuyên môn, cập nhật chính sách và tổ chức đào tạo; địa phương phối hợp chặt chẽ về tổ chức, huy động học viên, tạo điều kiện để khóa học diễn ra thuận lợi; doanh nghiệp mang đến giá trị thực hành công nghệ, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính công. Sự kết hợp này không chỉ giúp nâng cao năng lực chuyên môn cho hơn 160 học viên mà còn tạo đà để mô hình đào tạo lan tỏa tới nhiều địa bàn khác trong thời gian tới.

TS. Cao Tấn Huy - Phó Hiệu trưởng phát biểu

Với kết quả đạt được, Trường Đại học Tài chính – Marketing khẳng định vai trò của một cơ sở đào tạo uy tín trong lĩnh vực tài chính – kế toán công, đồng thời tiếp tục phát huy sứ mệnh đồng hành cùng chính quyền địa phương trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cải cách hành chính và quản lý tài chính công hiện đại./.