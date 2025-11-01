Trường Đại học Tài chính – Marketing đón hơn 6.200 tân sinh viên khóa 25D

(TBTCO) - Lễ Khai khóa 25D – Niên khóa 2025 – 2029 của Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) đã chào đón 6.268 tân sinh viên hệ chính quy chính thức bước vào giảng đường đại học, mở đầu hành trình 4 năm học tập, nghiên cứu và cống hiến dưới mái nhà UFM. Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đã tham dự chúc mừng UFM và phát biểu chỉ đạo.

PGS.TS Phạm Tiến Đạt – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing – UFM thực hiện nghi thức khai khóa tại buổi lễ. Ảnh: Kỳ Phương

Tập trung cao độ - phát huy hiệu quả

Tại buổi Lễ Khai khóa 25D – Niên khóa 2025 – 2029, PGS.TS Phạm Tiến Đạt – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến các tân sinh viên khóa 25D.

Để thực hiện đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ chung của ngành Tài chính, nhiệm vụ của Trường trong năm học 2025 – 2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đã đề nghị các thầy giáo, cô giáo, cán bộ viên chức và các em sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của Trường tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo.

Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing nhấn mạnh, định hướng chiến lược của UFM trong năm học 2025 – 2026 là: “Tập trung cao độ phát huy hiệu quả, hiệu lực của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kỷ cương để sinh viên UFM vững bước tiên phong, bứt phá ngoạn mục trong kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ và bền vững của dân tộc Việt Nam”.

Ông Phạm Tiến Đạt nhận định, khởi đầu hành trình phát triển bản thân tại UFM sẽ có những thách thức cần phải vượt qua, cần phải chuyển hóa thành cơ hội, và quan trọng hơn là các tân sinh viên cần nhạy bén, linh hoạt nắm bắt, tận dụng tối đa cơ hội tốt để rèn luyện ý chí, bản lĩnh, để học tập, khám phá tri thức trong kỷ nguyên công nghệ, sáng tạo và phát triển của trí tuệ nhân tạo; các tân sinh viên sẽ phải chủ động hơn với các mối quan hệ rộng mở, tự ra các quyết định, kế hoạch quan trọng và tự chịu trách nhiệm với những quyết định tương lai đó.

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đã phát biểu chúc mừng, biểu dương những kết quả của Trường Đại học Tài chính – Marketing trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành tài chính, đồng thời nhấn mạnh vai trò của UFM trong việc gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn, giữa tri thức và hội nhập kinh tế toàn cầu.

“Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm và nỗ lực cao của tập thể nhà trường, UFM sẽ thực hiện thành công sứ mệnh, mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn quốc gia và khu vực, chuyển giao những thành tựu khoa học về tài chính, kinh doanh và quản lý kinh tế; tham gia hoạch định chiến lược và chính sách cho ngành Tài chính, các doanh nghiệp và tổ chức xã hội; phấn đấu đạt đẳng cấp một đại học tiên tiến khu vực Đông Nam Á, đáp ứng nhu cầu nhân lực ngành Tài chính và nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đóng góp tích cực, quan trọng trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển mạnh mẽ, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam”, Thứ trưởng Lê Tấn Cận nói.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Kỳ Phương

Vững bước tiên phong, bứt phá ngoạn mục

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Tấn Cận cho hay, để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới, đổi mới và phát triển giáo dục đại học cần có những bước phát triển mang tính đột phá nhằm tạo đà cho sự thay đổi mạnh mẽ và vượt bậc, trong đó tập trung vào các lĩnh vực chủ đạo là hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng theo hướng chất lượng cao đối với các ngành, chuyên ngành đào tạo, các lĩnh vực nghiên cứu mà Nhà trường có thế mạnh.

Theo Thứ trưởng Lê Tấn Cận, để hoàn thành tốt nhiệm vụ mục tiêu, trong năm học này và những năm tiếp theo, tập thể Nhà trường cần thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ như: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; thực hiện hiệu quả phương châm "Lấy người học làm trung tâm, chủ thể - Thầy cô giáo là động lực - Nhà trường làm bệ đỡ - Gia đình là điểm tựa - Xã hội là nền tảng" để thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy phù hợp với thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư và bùng nổ thông tin hiện nay; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vừa có tri thức, trình độ chuyên môn cao, vừa có phẩm chất đạo đức trong sáng và khát vọng cống hiến.

Đổi mới mô hình quản trị đại học, thực hiện mạnh mẽ tự chủ đại học theo yêu cầu của Luật Giáo dục đại học; phấn đấu phát triển trở thành một đại học có uy tín trong nước và hướng tới đạt đẳng cấp khu vực; luôn phát triển, gắn kết chặt chẽ giữa Trường với địa phương sở tại.

Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng với các doanh nghiệp, tổ chức và các chuyên gia để tạo điều kiện cho các thầy cô và người học.

Đặc biệt là các em sinh viên được tiếp cận thực tiễn thông qua các chương trình tham quan, thực hành nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp, nghiên cứu thực tiễn, thực hiện đề tài khoa học và triển khai ứng dụng vào thực tế xã hội; phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất cao và tinh thần đổi mới, sáng tạo để ổn định chính trị nội bộ, tạo nền tảng quan trọng phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

4 sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa năm học 2025 được Trường Đại học Tài chính - Marketing khen thưởng tại buổi lễ. Ảnh: Kỳ Phương

Cũng trong chương trình, Trường Đại học Tài chính - Marketing đã công bố quyết định công nhận 6.268 sinh viên hệ chính quy nhập học năm 2025, khen thưởng 4 sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa, 4 sinh viên đạt danh hiệu Á khoa và trao học bổng tài năng cho 61 sinh viên đạt điểm cao trong kỳ tuyền sinh đại học chính quy năm 2025 với tổng mức tiền khen thưởng là 1,497 tỷ đồng.

Ngoài ra, Trường Đại học Tài chính - Marketing đã quyết định cấp 29 suất học bổng “Tiếp sức đến Trường của UFM năm 2025” với mức 100% học phí được trao cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị học bổng là 855 triệu đồng. Song song đó, UFM vinh dự đón nhận sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước với tổng giá trị tài trợ lên đến 7,9 tỷ đồng, gồm 684,5 triệu đồng học bổng và hơn 7,2 tỷ đồng hiện vật, phần mềm và các suất học tiếng Anh dành cho sinh viên.