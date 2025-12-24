(TBTCO) - Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMC) tổ chức Phiên chào gia công thuê Kẽm thỏi tại Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên vào hồi 16h00’ ngày 02/01/2026 tại Văn phòng Công ty TMC (địa chỉ: số 89, Phú Xá 3, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên).

Kính mời đại diện đơn vị hoạt động sản xuất chế biến khoáng sản có nhu cầu, năng lực, tư cách pháp nhân theo quy định của luật pháp Việt Nam tham gia chào thuê gia công cụ thể như sau:

1. Thông tin về Phiên chào gia công thuê:

1.1. Tên nguyên liệu nhận gia công thuê: Tinh quặng sunfua kẽm.

+ Quy cách: Hàng rời hoặc được đóng bao PP

+ Số lượng: 2.000 tấn khô ±10%

+ Hàm lượng kẽm: được quy định cụ thể trong bộ hồ sơ chào gia công thuê.

+ Tạp chất như: Fe ≤ 8%; Pb ≤ 3,0%; S ≥25% ngoài ra không có các tạp chất có hại khác cho luyện kim.

1.2 Sản phẩm sau khi gia công: Kẽm thỏi

+ Quy cách: Hàng dạng thỏi (trọng lượng 24,5kg±1)

+ Hàm lượng: ≥ 99,95%Zn. Σ Tạp chất ≤ 0,05%

2. Địa điểm nhận nguyên liệu gia công: Tại kho bên nhận gia công (Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên - địa chỉ Khu công nghiệp Sông Công, tỉnh Thái Nguyên)

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/01/2026 đến hết ngày 31/3/2026 (mỗi lô hàng giao nhận bên gia công trả hàng sau 20÷30 ngày kể từ ngày hai bên giao nhận tinh quặng)

4. Địa điểm trả sản phẩm: Tại kho bên nhận gia công sau khi hết thời gian thực hiện gia công tại mục 3.

5. Các thông tin khác liên quan đến Phiên chào gia công thuê kẽm thỏi được quy định cụ thể trong bộ Hồ sơ mời chào phát hành kèm theo Thông báo này.

6. Thời gian, địa điểm đăng ký và nhận Hồ sơ mời tham gia chào gia công thuê:

Từ 08h00’ ngày 24/12/2025 đến 16h00’ ngày 31/12/2025 (trừ ngày Chủ nhật), tại Phòng Kế hoạch Kinh tế Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (địa chỉ: số 89, Phú Xá 3, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên).

7. Địa chỉ thông báo và niêm yết thông tin chào: Thông tin Phiên chào gia công thuê kẽm thỏi được đăng tải trên Thời báo Tài chính Việt Nam (Báo Tài chính - Đầu tư) và website Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico www.kimloaimau.com.vn, đồng thời được niêm yết tại trụ sở Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.