Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới ký 2 Hiệp định vay trị giá 144,97 triệu USD

(TBTCO) - Mới đây, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký 2 Hiệp định vay cho các dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai); Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng) vay vốn Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD) thuộc nhóm WB.

Theo đó, Hiệp định vay cho tỉnh Gia Lai trị giá 68,4 triệu USD để tài trợ cho việc nâng cấp cơ sở hạ tầng thích ứng và nâng cao năng lực lập kế hoạch và quản lý phát triển thích ứng với rủi ro thiên tai tại các huyện An Lương, Hoài Nhơn Đông tỉnh Gia Lai. Cơ quan chủ quản của dự án là UBND tỉnh Gia Lai.

Việc nâng cấp cơ sở hạ tầng giúp tăng cường kết nối giao thông, loại bỏ thế độc đạo về giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A; đảm bảo giao thông đi lại liên tục trong các tình huống thiên tai như lũ lụt, sạt lở đất, cứu nạn, cứu hộ; thúc đẩy phát triển kinh tế biển, gắn kết cơ sở hạ tầng của các khu kinh tế trọng điểm ven biển, khu công nghiệp, các khu dân cư, khu đô thị và các khu du lịch sinh thái ven biển.

Thúc đẩy phát triển kinh tế công nghiệp, du lịch, nâng cao chất lượng theo hướng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu quả của hoạt động đầu tư công, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Đại diện Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng), tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) và Ngân hàng Thế giới rà soát, đàm phán trước khi ký 2 Hiệp định vay. Ảnh: BTC

Dự án thứ 2 là dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam (nay là TP. Đà Nẵng) có tổng mức đầu tư 2.748,61 tỷ đồng, trong đó vốn vay WB (IBRD) là 76,57 triệu USD. Cơ quan chủ quản của dự án là UBND tỉnh Quảng Nam (nay là TP. Đà Nẵng).

Dự án nhằm tăng cường khả năng tiếp cận đến các dịch vụ cơ sở hạ tầng thích ứng và nâng cao năng lực lập kế hoạch và quản lý phát triển thích ứng với rủi ro thiên tai tại các địa bàn thực hiện Dự án.

Với mục tiêu cụ thể, tăng cường kết nối, loại bỏ các trở ngại về cơ sở hạ tầng của các khu kinh tế trọng điểm ven biển, cũng như các khu dân cư và các khu du lịch ven biển, tạo ra một hệ thống giao thông thông suốt đồng bộ góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Cải tạo hệ thống giao thông thủy nội địa, tăng cường tiêu thoát lũ lưu vực sông Trường Giang, phục vụ dân sinh, du lịch và phát triển kinh tế khu vực; giảm nhẹ sự ô nhiễm và suy suy thoái môi trường do thiên nhiên và con người tác động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trong khu vực ảnh hưởng Dự án.

Nâng cao năng lực neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại khu vực Cửa Đại và Cửa Lở trong các điều kiện khu vực Cửa Đại hoặc Cửa Lở bị bồi lấp tàu thuyền không thể ra vào.

Tạo tiền đề để hoàn thiện Khu kinh tế mở Chu Lai theo quy hoạch, làm cơ sở để nghiên cứu phương án thoát lũ cho thành phố Tam Kỳ qua sông Trường Giang.

Hai hiệp định vay dự kiến có hiệu lực sau 120 ngày kể từ ngày 12/12/2025./.