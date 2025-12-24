Một cá nhân bị xử phạt 1,5 tỷ đồng do thao túng cổ phiếu CRC

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán và hành vi cho mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam (mã Ck: CRC).

Đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán, căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Tiến Độ (địa chỉ: tổ 3, Tân Bình, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội). Số tiền phạt là 1,5 tỷ đồng, do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 3/3/2025 đến ngày 1/8/2025, ông Nguyễn Tiến Độ đã sử dụng 2 tài khoản của chính mình và 8 tài khoản của 8 nhà đầu tư khác để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu CRC giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu CRC.

Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của ông Nguyễn Tiến Độ cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

Cùng với đó, ông Nguyễn Tiến Độ còn bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 25/12/2025; cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 25/12/2025.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng xử phạt đối với 8 cá nhân vì hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán, bao gồm: bà Vũ Thị Hằng (địa chỉ: Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội), ông Mai Văn Hiệp (địa chỉ: thôn Đông, Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh), bà Nguyễn Thị Huyền (địa chỉ: tổ 14, Yên Ninh, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái cũ), bà Hoàng Thị Thu Trang (địa chỉ: tổ dân phố 3, thị trấn NT Trần Phú, Văn Chấn, Yên Bái cũ), ông Nguyễn Trung Lương (địa chỉ: tổ 14 Yên Ninh, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái cũ), bà Trần Huyền Trang (địa chỉ: 11 ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội), ông Mai Thanh Phong (địa chỉ: Khu Trung tâm thị trấn Đồng Mỏ, Chi Lăng, Lạng Sơn), Nguyễn Phú Duy (địa chỉ: Tổ 6 Minh Tân, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái cũ).

8 cá nhân trên sẽ bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 9 tháng do đã cho ông Nguyễn Tiến Độ mượn các tài khoản chứng khoán để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán trong giai đoạn từ ngày 3/3/2025 đến ngày 1/8/2025 đối với mã cổ phiếu CRC.

8 cá nhân cũng bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 25/12/2025; cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 25/12/2025./.