HLV Kim Sang Sik được trao huy chương vàng 24K từ PNJ

(TBTCO) - Sáng 24/12, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra buổi lễ trang trọng trao tặng tấm huy chương vàng bằng vàng thật của PNJ và báo Tuổi Trẻ cho HLV Kim Sang Sik.

Theo quy định của SEA Games 33, ban tổ chức nước chủ nhà chỉ trao 23 tấm huy chương cho mỗi đội giành huy chương, tương ứng với 23 cầu thủ đăng ký thi đấu tại đại hội. HLV trưởng cùng các thành viên ban huấn luyện không được nhận huy chương, khác với thông lệ ở nhiều giải đấu quốc tế khác. Chính vì vậy, dù là người có vai trò đặc biệt quan trọng trong hành trình chinh phục đỉnh cao của U22 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik vẫn không có huy chương SEA Games cho riêng mình.

Xuất phát từ mong muốn tri ân xứng đáng những cống hiến thầm lặng nhưng đầy dấu ấn ấy, báo Tuổi Trẻ, PNJ và nhãn hàng nghệ phẩm quà tặng ARTA by PNJ đã cùng lên ý tưởng chế tác một tấm huy chương vàng phiên bản giới hạn dành riêng cho HLV Kim Sang Sik. Món quà được chế tác hoàn toàn từ vàng 24K, nặng 33 chỉ vàng, với giá trị trên 500 triệu đồng.

Đại diện PNJ và nhãn hàng ARTA by PNJ cùng HLV Kim Sang Sik chụp ảnh với tặng phẩm độc bản ý nghĩa. Ảnh: Nam Trần

Con số 33 không chỉ mang ý nghĩa về trọng lượng, mà còn là biểu tượng đặc biệt gắn với kỳ SEA Games lần thứ 33 – giải đấu đánh dấu cột mốc rực rỡ của bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik. Tại đây, U22 Việt Nam đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng lịch sử, khẳng định bản lĩnh và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của thế hệ “Chiến binh Sao Vàng”.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Khoa Hồng Thành – Giám đốc cao cấp Marketing kiêm Giám đốc Truyền thông & Đối ngoại PNJ – cho biết: “PNJ nói chung và ARTA by PNJ nói riêng hy vọng nghệ phẩm này sẽ trở thành nguồn động viên lớn lao, ghi dấu một kỷ nguyên thành công mới của bóng đá Việt Nam, đồng thời là lời tri ân sâu sắc dành cho HLV Kim Sang Sik – người đã cống hiến trọn vẹn tâm huyết cho sự phát triển của bóng đá nước nhà. Đây là tác phẩm kết tinh từ lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc, được đội ngũ nghệ nhân PNJ dồn toàn bộ tâm huyết để hoàn thiện”.

Xúc động khi nhận món quà ý nghĩa, HLV Kim Sang Sik bày tỏ: “Tôi chân thành cảm ơn báo Tuổi Trẻ và PNJ đã dành tặng tôi món quà vô cùng quý giá này. Chính sự ủng hộ, động viên của người hâm mộ Việt Nam đã tiếp thêm sức mạnh để tôi cùng bóng đá Việt Nam đạt được những thành tích hôm nay. Tôi thực sự rất cảm kích”.

Thay mặt VFF, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn gửi lời cảm ơn đến báo Tuổi Trẻ và PNJ vì đã luôn đồng hành, ủng hộ bóng đá Việt Nam. Theo ông, tấm huy chương đặc biệt này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn lan tỏa nhiều ý nghĩa nhân văn. Chủ tịch VFF cũng bày tỏ kỳ vọng rằng trong những kỳ SEA Games sắp tới, HLV Kim Sang Sik sẽ tiếp tục cùng các đội tuyển Việt Nam gặt hái thêm nhiều thành công, để được nhận những “tấm huy chương vàng bằng vàng thật, nặng hơn nữa”.

Chiếc Huy chương Vàng 33 chỉ vàng 24K độc bản từ nhãn hàng ARTA by PNJ. Ảnh: Nam Trần

Về mặt nghệ thuật, đại diện ARTA by PNJ cho biết, tấm huy chương 33 chỉ vàng 24K là một tác phẩm mang nhiều lớp thông điệp sâu sắc. Trên bề mặt huy chương, hình ảnh quốc kỳ Việt Nam và Hàn Quốc được đặt song hành, tôn vinh mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia, cũng như sự gắn kết đầy cảm xúc giữa “thầy Hàn” và các học trò Việt Nam. Sự kết hợp giữa trái bóng tròn và chiếc nón lá truyền thống tạo nên điểm nhấn văn hóa độc đáo, thể hiện tình yêu bóng đá cháy bỏng nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc. Hình ảnh cây tre – biểu trưng cho tinh thần kiên cường, bất khuất của người Việt cũng được lồng ghép tinh tế, gợi nhắc những màn lội ngược dòng đầy cảm xúc của đội tuyển dưới thời HLV Kim Sang Sik./.