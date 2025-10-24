(TBTCO) - Giá vàng tuần qua biến động dữ dội, thế giới chứng kiến phiên bán tháo mạnh nhất trong nhiều năm khiến nhà đầu tư đối mặt rủi ro “cầm hòn than nóng”. Trong nước, giá vàng giảm chậm do cung - cầu vẫn lệch pha, thị trường vẫn chờ tác động rõ ràng hơn từ chính sách mới trong việc gỡ nút thắt độc quyền, tăng cung vàng và minh bạch hóa thị trường vàng.

Chiều ngày 24/10, giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh, khi vàng miếng mất 1 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn giảm 500 nghìn đến 1 triệu đồng/lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng rơi khỏi mốc 4.100 USD/ounce, hiện giao dịch quanh 4.084 USD/ounce, giảm hơn 60 USD trong phiên và giảm tới 300 USD so với mức đỉnh.

Giá vàng biến động mạnh, nhà đầu tư vàng dễ “cầm hòn than nóng”

Đơn cử, SJC, DOJI và PNJ cùng niêm yết vàng miếng SJC ở mức 146,5 - 148,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên trước. So với đỉnh 151,5 - 153 triệu đồng/lượng ghi nhận ngày 17/10, giá vàng miếng đã giảm 4,5 - 5 triệu đồng/lượng (mua vào -bán ra).

Đối với vàng nhẫn, DOJI niêm yết ở 145,5 - 148,4 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán; trong khi SJC công bố mức 145,4 - 147,9 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng/lượng so với phiên trước.

Tuần qua, giá vàng biến động mạnh, "sóng" vàng chao đảo. Sau khi lập đỉnh ngày 20/10, giá vàng thế giới lao dốc tới 300 USD/ounce ngay phiên ngày 21/10, có thời điểm giảm hơn 6%, ghi nhận đợt bán tháo mạnh nhất trong 13 năm, khi chỉ số DXY vọt lên 99 điểm, mức cao nhất gần 3 tháng qua.

Diễn biến giá vàng trong nước 1 tháng qua. Ảnh tư liệu.

Giá vàng trong nước giảm chậm vì nguồn cung vẫn khan hiếm Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, giá vàng trong nước giảm chậm hơn so với giá vàng thế giới chủ yếu do nguồn cung hạn chế. Nhiều cửa hàng bán ra nhỏ giọt, khiến giá vàng nhẫn có thời điểm cao hơn vàng miếng. Tuy nhiên, những yếu tố nội tại, đặc biệt là tình trạng khan hiếm nguồn cung, vẫn chưa được cải thiện rõ rệt, ngay cả sau khi Nghị định 232/2025/NĐ-CP được ban hành và áp dụng.

Trao đổi với phóng viên về diễn biến giá vàng toàn cầu và trong nước, TS. Nguyễn Trí Hiếu - Chuyên gia tài chính ngân hàng cho biết, gần đây giá vàng thế giới có nhịp điều chỉnh giảm khá mạnh, từ khoảng 4.400 USD/ounce xuống còn hơn 4.000 USD/ounce.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng giảm là do nhà đầu tư quốc tế chốt lời sau giai đoạn tăng nóng.

Ngoài ra, một số tín hiệu tích cực về địa chính trị cũng góp phần làm giảm áp lực lên giá vàng, như việc Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến gặp gỡ tại hội nghị quốc tế sắp tới, cho thấy căng thẳng thương mại có thể hạ nhiệt phần nào. Dù vậy, các yếu tố hỗ trợ giá vàng vẫn hiện hữu.

Chia sẻ gần đây, bà Chu Phương - Chuyên gia vàng bạc cho rằng, biến động thị trường vừa qua là quá lớn, những nhà đầu tư không có trường vốn lớn và không tích sản từ nền giá thấp sẽ rất dễ rơi vào trạng thái lo lắng, hoảng sợ vì chênh lệch giữa giá mua và giá bán đã là vấn đề ngay khi đầu tư.

Bởi người dân mua vàng với giá chẳng hạn 150 triệu đồng/lượng, doanh nghiệp chỉ thu mua lại với giá 147 triệu đồng/lượng, tức là ngay thời điểm đầu tư đã phải chấp nhận khoản lỗ 3 triệu đồng/lượng.

Những nhà đầu tư mới tham gia trong thời gian này, nếu kỳ vọng giá vàng sẽ tăng 60% như trước đây rất dễ bị sốc. Với những nhà đầu tư có tâm lý mua đuổi, vừa chịu rủi ro điều chỉnh thị trường, vừa thêm rủi ro khi có thể giao dịch qua tay trên thị trường “chợ đen”, chẳng khác nào đang “cầm hòn than nóng”. Nhà đầu tư cũng đối diện hai rủi ro, đó là về chất lượng và không có hóa đơn, chứng từ. Do đó, cần hết sức thận trọng khi giao dịch và trước biến động lớn của thị trường.

Cùng với đó, khoảng cách chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới vẫn cao, duy trì trên 12 triệu đồng/lượng những phiên gần đây.

Về vấn đề này, theo ông Ngô Trí Long - Chuyên gia kinh tế, giá vàng trong nước chênh với giá vàng thế giới quá cao, hiện khoảng từ 10 - 11%; trong khu vực chỉ khoảng 1,2%. Nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự chênh lệch này là do sự bất ổn, môi trường cạnh tranh không lành mạnh. Việc mua vàng từ thế giới cũng phải theo giá thế giới và diễn biến tỷ giá. Nếu để hiện tượng chênh lệch cao như vậy, tình trạng buôn lậu trốn thuế rất lớn.

Kỳ vọng bước ngoặt khi bỏ độc quyền vàng miếng, vận hành sàn vàng

Đánh giá về tác động lên thị trường vàng khi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (Nghị định 232) triển khai, theo chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, Nghị định 232 cho thấy tư duy quản lý mới rất rõ theo nguyên lý thị trường, đặc biệt là xóa độc quyền sản xuất vàng.

"Sóng" vàng chao đảo, thị trường chờ tín hiệu rõ rệt từ chính sách mới. Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên, ông Long cho rằng, quy định dường như vẫn quá chặt chẽ. Trước đây, từng có 10, 12 thương hiệu vàng khác nhau, còn với quy định vốn tối thiểu tại Nghị định 232, mới có vài đơn vị đáp ứng, như vậy, hoàn toàn có thể băn khoăn về khả năng độc quyền nhóm. Cùng với đó, trong ngành vàng, công nghệ và kỹ thuật cực kỳ quan trọng. Với các công ty vàng bạc có vốn điều lệ như trên rất ít doanh nghiệp tham gia được, cần có những sửa đổi, hiệu chỉnh hợp lý hơn.

"Việc bỏ độc quyền vàng miếng là bước ngoặt, việc vận hành mô hình sàn vàng là bước đi hợp lý, trong năm 2026 có thể ra đời giúp kiểm soát nguồn lực này tốt. Mục tiêu nhằm minh bạch hóa dữ liệu thị trường, hỗ trợ hoạch định chính sách, giúp kiểm soát hoạt động mua bán bất thường, ngăn chặn rửa tiền và đầu cơ" - lãnh đạo FIDT nhận định.

Cũng theo ông Huỳnh Minh Tuấn - Nhà sáng lập Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT kiêm Phó Chủ tịch Chứng khoán APG, thị trường vàng trong nước gần đây đang chứng kiến nhiều biến động.

Nghị định 232 được coi là bước đột phá, thể hiện sự chuyển đổi tư duy quản lý vàng từ cách làm “siết chặt” sang “quản lý" theo cơ chế thị trường. Việc siết chặt quá mức trong thời gian qua khiến thị trường méo mó, vì kinh tế thị trường vận hành theo quy luật cung - cầu.

Ước tính người dân đang nắm giữ khoảng 300 - 500 tấn vàng, có nơi ước tới 2.000 tấn, tương đương hàng trăm tỷ USD. Khi quản lý linh hoạt hơn, lượng vàng "nằm im" trước đây có thể được chuyển hóa thành các sản phẩm đầu tư như: phái sinh hoặc giao dịch qua sàn vàng, giúp khơi thông nguồn lực lớn và minh bạch hóa thị trường vàng trong nước. Cùng với những chính sách mới như: bỏ độc quyền vàng và đề xuất đánh thuế thu nhập vàng sẽ giúp thị trường vàng dần ổn định và minh bạch hóa.

Chia sẻ thêm quan điểm về việc thí điểm sàn giao dịch vàng, chuyên gia Ngô Trí Long cho biết, Ngân hàng Nhà nước dự kiến lộ trình thí điểm chia làm 3 giai đoạn, đó là: giai đoạn 1 - vàng nguyên liệu, giai đoạn 2 - vàng vật chất, vàng miếng và giai đoạn 3 - vàng phái sinh. Theo ông Long, quản lý theo cách như vậy rất thận trọng, đúng đắn, bởi còn phải tính đến lưu trữ, kho bãi, thanh toán bù trừ, lưu ký.

"Với mô hình thành lập sàn giao dịch với các tiêu chí minh bạch công khai, cùng huy động nguồn vàng trong dân, nhiều khả năng nguồn cung vàng có thể tăng lên trong trung và dài hạn" - ông Long kỳ vọng./.