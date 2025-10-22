Giá vàng hôm nay (22/10): “Rơi” thẳng đứng

Sáng nay, giá vàng thế giới giảm tới gần 5% trong 24 giờ qua, hiện còn mức 4.125,72 USD/oune. Trong nước, thời điểm hiện tại, giá vàng tại các thương hiệu vẫn ngược chiều tăng.

Sáng 22/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.125,72 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:41:22 sáng 22/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.125,72 USD/oune, giảm tới 216,63 USD/oune, tương đương với mức giảm 4,99% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,09 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.230 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 135,79 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 22/10, ngược chiều giảm với giá vàng thế giới, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt tăng phi mã so với giá sáng hôm qua ở cả 2 chiều, mức tăng nhiều nhất 1 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức cao nhất 152 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và đều có giá bán ra là 152,5 triệu đồng/lượng.

Riêng thương hiệu Phú Quý có giá mua vào thấp nhất và Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào cao nhất, lần lượt là 150,9 triệu đồng/lượng và 152 triệu đồng/lượng.

Giá vàng vẫn cũng đồng loạt tăng vọt ở hầu hết các thương hiệu và giao dịch ở mức rất cao. Các thương hiệu vàng nhẫn niêm yết mức giá cao nhất là 159,5 triệu đồng/lượng bán ra, vượt xa giá vàng miếng.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 149,6 - 151,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 149,8 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 800.000 đồng/lượng) và 152,4 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,1 triệu đồng/lượng).

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 149,7 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 1,7 triệu đồng/lượng) và 152,5 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,5 triệu đồng/lượng).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 156,5 - 159,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 149,5 triệu đồng/lượng mua và 152,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều./.