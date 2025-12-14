Sôi nổi Hội thao Thanh niên Bộ Tài chính trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội

(TBTCO) - Hơn 300 đoàn viên, thanh niên cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã tham gia Hội thao Thanh niên Bộ Tài chính, tạo điểm nhấn sôi nổi trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong khuôn khổ Chương trình chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính và Đại hội Đoàn Bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức tại Học viện Chính sách và Phát triển, nhiều hoạt động đã được triển khai đồng thời trong cùng một ngày.

Chương trình bao gồm sinh hoạt chính trị, tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên, cùng Hội thao thanh niên Bộ Tài chính, qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, gắn kết đoàn viên, thanh niên và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Bộ.

Hội thao chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính và Đại hội Đoàn Bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong chuỗi hoạt động đó, Hội thao Thanh niên Bộ Tài chính là một nội dung quan trọng, thu hút sự tham gia đông đảo của các cơ sở đoàn trực thuộc. Hội thao được tổ chức với các môn bóng đá mini và pickleball, quy tụ hơn 300 vận động viên là đoàn viên, thanh niên, cùng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính tham gia thi đấu. Các nội dung thi đấu diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, bảo đảm an toàn và tuân thủ đúng điều lệ, thể hiện tinh thần thi đấu trung thực, đoàn kết và cao thượng của các vận động viên.

Thông qua hội thao, đoàn viên, thanh niên cùng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có điều kiện rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời tăng cường giao lưu, gắn bó giữa các đơn vị trong toàn Bộ.

Hoạt động thể thao cũng góp phần lan tỏa tinh thần năng động, trách nhiệm của tuổi trẻ Bộ Tài chính, tạo môi trường làm việc đoàn kết, lành mạnh và tiếp thêm động lực để các tập thể, cá nhân tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ mới.

Một số hình ảnh khác tại Hội thao: