Thuế cơ sở 5 tỉnh Tuyên Quang tuyên truyền chuyển đổi mô hình quản lý thuế với hộ kinh doanh

(TBTCO) - Thời gian qua, Thuế cơ sở 5 tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với UBND các xã trên địa bàn quản lý tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi phương pháp tính thuế từ khoán sang kê khai, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong giai đoạn mới.

Các hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Thuế cơ sở 5, công chức thuế, đại diện UBND các xã, đơn vị viễn thông, ngân hàng thương mại cùng hơn 650 hộ kinh doanh trên địa bàn.

Thuế cơ sở 5 tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị tuyên truyền chuyển đổi mô hình quản lý thuế với hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý.

Tại hội nghị, các hộ kinh doanh đã được báo cáo viên của Thuế cơ sở 5 phổ biến nội dung “chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế khi xóa bỏ thuế khoán”, hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ, cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Cùng với đó, các báo cáo viên đã trực tiếp giải đáp các vướng mắc của hộ kinh doanh liên quan đến Đề án 3389, sổ sách kế toán và quy định về hóa đơn, chứng từ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Công chức Thuế cơ sở 5 hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile cho hộ kinh doanh.

Các buổi tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và chủ động của hộ kinh doanh, đồng thời giúp cơ quan thuế triển khai hiệu quả công tác quản lý thuế trong giai đoạn chuyển đổi.