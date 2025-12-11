(TBTCO) - Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) trân trọng thông báo về việc thay đổi tên gọi, địa điểm trụ sở của Chi nhánh và các Phòng Giao dịch.

Căn cứ các văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước:

Văn bản số 7138/KV2-GS2 ngày 09/12/2025 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở MBV Chi nhánh Bình Dương.

Văn bản số 2711/KV8-QLGS1 ngày 08/12/2025 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở MBV Kỳ Anh (nay là Nam Hà Tĩnh) và MBV Bến Thủy (nay là Trường Vinh).

Văn bản số 3897/KV1-QLGS1 ngày 27/11/2025 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở MBV Vương Thừa Vũ (nay là Hà Thành).

Văn bản số 3959/KV1- QLGS1 ngày 02/12/2025 về việc di dời địa điểm PGD Lê Trọng Tấn.

Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) trân trọng thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm trụ sở của Chi nhánh và các Phòng Giao dịch, cụ thể như sau:

STT Tên đơn vị Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Ngày hoạt động tại địa chỉ mới (Dự kiến) 1 Chi nhánh Bình Dương Số 337-339 Đại lộ Bình Dương, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương Số 257 Đại lộ Bình Dương, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 22/12/2025 2 PGD Nam Hà Tĩnh (Tên cũ: PGD Kỳ Anh) Số 198 Lê Đại Hành, Phường Sông Trí, Tỉnh Hà Tĩnh Số 311 Lê Đại Hành, Phường Sông Trí, Tỉnh Hà Tĩnh 18/12/2025 3 PGD Trường Vinh (Tên cũ: PGD Bến Thủy) Số 9 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An Thửa đất số 273, Tờ bản đồ số 23, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An 22/12/2025 4 PGD Hà Thành (Tên cũ: PGD Vương Thừa Vũ) Tầng lửng và tầng 2, Tòa nhà số 252 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Liệt, TP. Hà Nội Tầng 1 và tầng 3, Tòa nhà số 296 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Liệt, TP. Hà Nội 16/12/2025 5 PGD Lê Trọng Tấn (Tên không đổi) Tầng lửng và tầng 2, Tòa nhà số 252 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Liệt, TP. Hà Nội Tầng 2, Tòa nhà số 296 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Liệt, TP. Hà Nội 16/12/2025

Nhân dịp hoạt động tại địa điểm mới với diện mạo mới, khách hàng đến giao dịch tại Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại sẽ được nhận những phần quà tri ân như lời cảm ơn chân thành từ MBV.

MBV trân trọng cảm ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý khách hàng và đối tác trong thời gian tới./.