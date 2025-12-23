(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Công văn số 19699/BTC-QLCS yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương đẩy mạnh triển khai thực hiện sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc trung ương quản lý sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, thời gian qua Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành mới, sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho việc bố trí, sắp xếp, quản lý, sử dụng và xử lý trụ sở, tài sản công theo mô hình tổ chức bộ máy mới.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương đẩy nhanh sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công. Ảnh minh họa

Ngày 21/7/2025, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 11120/BTC-QLCS gửi các bộ, cơ quan trung ương đề nghị thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công. Tuy nhiên, đến nay việc thực hiện chế độ báo cáo của một số bộ, cơ quan trung ương vẫn chưa đầy đủ.

Bộ Tài chính cũng đã có Công văn số 1711/KHTC-TS yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý trụ sở, tài sản công thuộc phạm vi quản lý; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất theo đúng quy định, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo yêu cầu.

Thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội, Công điện số 207/CĐ-TTg ngày 4/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các bộ, cơ quan trung ương đề nghị đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất; trong đó yêu cầu hoàn thành việc phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý chậm nhất là ngày 31/12/2025.

Đồng thời thực hiện Kết luận số 221-KL/TW ngày 28/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Công văn số 189-CV/ĐU ngày 10/12/2025 của Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan trung ương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công, bảo đảm sử dụng, khai thác hiệu quả, tránh lãng phí.

Tuy nhiên, theo số liệu tổng hợp, số lượng cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính của các bộ, cơ quan trung ương hiện còn lớn. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương khẩn trương rà soát toàn bộ các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý; xác định rõ các cơ sở dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng để kịp thời chuyển giao cho địa phương quản lý hoặc xử lý theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm chậm nhất đến ngày 31/12/2025 tất cả các cơ sở nhà, đất đều được phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý và có đối tượng quản lý cụ thể.

Định kỳ hàng tuần, trước 9h00 thứ Hai gửi Bộ Tài chính báo cáo tình hình sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính để Bộ Tài chính tổng hợp , báo cáo cấp có thẩm quyền.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, cơ quan trung ương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong quá trình bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công; kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền.

