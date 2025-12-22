Tái sử dụng nhà, đất công dôi dư: Ưu tiên y tế, giáo dục sau sắp xếp đơn vị hành chính

(TBTCO) - Sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hàng nghìn trụ sở, cơ sở nhà, đất công đã được rà soát, bố trí lại cho các mục đích thiết yếu. Đến nay, gần 17.500 cơ sở đã được đưa vào sử dụng, góp phần phát huy hiệu quả tài sản công, hạn chế lãng phí và đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh việc sắp xếp, xử lý trụ sở và tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính. Trọng tâm của quá trình này là rà soát toàn diện các cơ sở nhà, đất dôi dư, xây dựng phương án sử dụng lại phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa phương.

Ảnh minh họa

Kết quả cho thấy, tính đến ngày 1/12/2025, tổng số cơ sở nhà, đất đã được xử lý trên cả nước đạt 17.496 cơ sở, chiếm gần 66% tổng số phải xử lý. Riêng trong tuần từ ngày 24/11 đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý thêm 249 cơ sở, cho thấy tiến độ triển khai đang được đẩy nhanh theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Nhiều cơ sở nhà, đất sau sắp xếp đã được ưu tiên bố trí cho các lĩnh vực phục vụ trực tiếp người dân. Cụ thể, 798 cơ sở được sử dụng cho y tế, 4.002 cơ sở cho giáo dục, 1.314 cơ sở cho văn hóa - thể thao. Bên cạnh đó, 7.952 cơ sở được bố trí làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, góp phần ổn định hoạt động của bộ máy sau sắp xếp.

Hiện còn 9.056 cơ sở nhà, đất dôi dư tiếp tục được các địa phương xây dựng phương án xử lý trong thời gian tới.

Song song với việc bố trí lại trụ sở, công tác bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất cho chính quyền cấp xã cũng được chú trọng. Đến nay, 97,32% đơn vị hành chính cấp xã đã được trang bị xe ô tô phục vụ công tác; các xã còn thiếu đã được bố trí đủ kinh phí để tiếp tục mua sắm. Đặc biệt, 100% đơn vị hành chính cấp xã đã được trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị, bảo đảm hoạt động thông suốt của mô hình tổ chức bộ máy mới.

Theo ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, việc ưu tiên tái sử dụng nhà, đất công cho các lĩnh vực thiết yếu và hoàn thiện điều kiện làm việc cho cấp cơ sở cho thấy công tác sắp xếp, xử lý tài sản công không chỉ dừng ở việc “thu gọn bộ máy”, mà đang từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công, phục vụ tốt hơn cho người dân và yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn mới./.