Căn cứ các văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) thông báo về việc thay đổi địa điểm trụ sở của Chi nhánh và các phòng giao dịch, cụ thể như sau:

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ cũ

Địa chỉ mới

Ngày hoạt động tại địa chỉ mới (Dự kiến)

1

Chi nhánh Thủ Đức

(Địa điểm cũ)

Số 974 Kha Vạn Cân, Phường Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

02/01/2026

2

PGD Đông Anh

(Trực thuộc CN Thăng Long)

Quốc lộ 3, Tổ 3, Xã Đông Anh, TP. Hà Nội

Tổ 3, Xã Đông Anh, TP. Hà Nội

19/01/2026

3

PGD Bạch Mai

(Trực thuộc CN Hà Nội)

Số 277 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, TP. Hà Nội

Tầng 1, 2 và một phần tầng 3, Số 397-399 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, TP. Hà Nội

28/01/2026

4

PGD Lạc Trung

(Trực thuộc CN Hà Nội)

Số 23 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, TP. Hà Nội

Một phần tầng 4, Số 397-399 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, TP. Hà Nội

28/01/2026

5

PGD Thủ Thiêm

(Trực thuộc CN Sài Gòn)

Tầng 1 và 2, Tòa nhà số 171 Trần Não, Phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh

Số 34 Lương Đình Của, Phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh

10/02/2026

Nhân dịp hoạt động tại địa điểm mới khang trang và hiện đại hơn, khách hàng đến giao dịch tại Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại sẽ nhận những phần quà tri ân như lời cảm ơn chân thành từ MBV./.