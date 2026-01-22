(TBTCO) - Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm trụ sở của chi nhánh và các phòng giao dịch.

Căn cứ các văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) thông báo về việc thay đổi địa điểm trụ sở của Chi nhánh và các phòng giao dịch, cụ thể như sau:

STT Tên đơn vị Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Ngày hoạt động tại địa chỉ mới (Dự kiến) 1 Chi nhánh Thủ Đức (Địa điểm cũ) Số 974 Kha Vạn Cân, Phường Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 02/01/2026 2 PGD Đông Anh (Trực thuộc CN Thăng Long) Quốc lộ 3, Tổ 3, Xã Đông Anh, TP. Hà Nội Tổ 3, Xã Đông Anh, TP. Hà Nội 19/01/2026 3 PGD Bạch Mai (Trực thuộc CN Hà Nội) Số 277 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, TP. Hà Nội Tầng 1, 2 và một phần tầng 3, Số 397-399 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, TP. Hà Nội 28/01/2026 4 PGD Lạc Trung (Trực thuộc CN Hà Nội) Số 23 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, TP. Hà Nội Một phần tầng 4, Số 397-399 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, TP. Hà Nội 28/01/2026 5 PGD Thủ Thiêm (Trực thuộc CN Sài Gòn) Tầng 1 và 2, Tòa nhà số 171 Trần Não, Phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh Số 34 Lương Đình Của, Phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh 10/02/2026

Nhân dịp hoạt động tại địa điểm mới khang trang và hiện đại hơn, khách hàng đến giao dịch tại Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại sẽ nhận những phần quà tri ân như lời cảm ơn chân thành từ MBV./.