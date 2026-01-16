(TBTCO) - Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMC) tổ chức Phiên chào giá rộng rãi tiêu thụ sản phẩm A xít sunfuric sản xuất tại Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên.

Kính mời quý khách hàng là các doanh nghiệp có đủ điều kiện sản xuất kinh doanh đối với sản phẩm A xít sunfuric theo quy định của pháp luật Việt Nam tham gia chào giá mua hàng.

Thông tin chi tiết về hàng hóa, số lượng, phương thức bán, thời gian, địa điểm giao hàng được quy định trong bộ Hồ sơ mời chào giá.

Trong giờ làm việc từ 08h00’ngày 16/01/2026 đến 11h00’ngày 23/01/2026 (trừ ngày nghỉ, ngày lễ), tại Phòng Kế hoạch Kinh tế Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên -Vimico.

Thời gian mở Hồ sơ chào giá: 14h30’ ngày 23 tháng 01 năm 2026 tại Văn phòng TMC (địa chỉ: số 89, Phú Xá 3, Phường Tích Lương, Tỉnh Thái Nguyên).

Thông tin Phiên chào giá hàng hóa được thông báo trên Thời báo Tài chính Việt Nam; trên trang Website của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên -Vimico http://kimloaimau.com.vn và được niêm yết tại trụ sở của TMC./.