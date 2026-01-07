Trên 22 nghìn cơ sở nhà, đất dôi dư đã được xử lý

(TBTCO) - Tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính đã được xử lý là 22.175 cơ sở, chiếm gần 88% số lượng cơ sở phải xử lý.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trên cơ sở Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã tích cực đôn đốc các địa phương thực hiện sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập. Đặc biệt, ngày 17/12/2025, Bộ Tài chính đã có văn bản số 19699/BTC-QLCS gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị đẩy mạnh triển khai thực hiện sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc trung ương quản lý sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến ngày 29/12/2025, tổng số cơ sở nhà, đất đã thực hiện xử lý tại địa phương là 22.175 cơ sở. Trong đó, đã bố trí 569 cơ sở cho mục đích y tế; 2.717 cơ sở cho mục đích giáo dục; 2.179 cơ sở cho mục đích văn hóa thể thao; 8.026 cơ sở làm trụ sở làm việc, xơ sở hoạt động sự nghiệp cửa cơ quan hành chính sự nghiệp.

Đối với các cơ sở nhà, đất, trụ sở chưa hoàn thiện việc sắp xếp, Bộ Tài chính đã đôn đốc hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc trung quản lý sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Bộ Tài chính tiếp tục đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương rà soát việc bố trí, sử dụng trụ sở và khẩn trương xử lý, chuyển giao về địa phương các cơ sở nhà, đất dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết, đến nay vẫn còn tồn tại một số vấn đề. Cụ thể, tại các địa phương vẫn còn 3.085 cơ sở nhà, đất dôi dư cần tiếp tục xử lý; tại các bộ, ngành còn 870 cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý.

Đáng chú ý, một số bộ, ngành còn nhiều cơ sở nhà, đất chưa xử lý như Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (250 cơ sở); Bộ Nông nghiệp và Môi trường (245 cơ sở); Tòa án nhân dân tối cao (197 cơ sở).

Cũng theo báo cáo từ Bộ Tài chính, đến nay đã có 3.232 đơn vị hành chính cấp xã (97,32%) được trang bị xe ô tô phục vụ công tác. Chỉ còn 89 đơn vị hành chính cấp xã (2,68%) chưa được trang bị xe ô tô phục vụ công tác. Tuy nhiên, hiện nay các địa phương đều đã bố trí kinh phí để thực hiện việc mua sắm xe ô tô cho các xã còn thiếu.

Đối với máy móc, thiết bị, 100% đơn vị hành chính cấp xã đã được trang bị đầy đủ phục vụ công tác.

Để nhanh chóng sắp xếp, xử lý hết các cơ sở nhà, đất, trụ sở dôi dư, tài sản công, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục bám sát chủ trương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, đồng thời tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính bảo đảm theo đúng chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Đồng thời, Bộ Tài chính tiếp tục đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương rà soát việc bố trí, sử dụng trụ sở và khẩn trương xử lý, chuyển giao về địa phương các cơ sở nhà, đất dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng. Công khai thông tin tiến độ sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của từng địa phương trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính; tiếp tục rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị, cải tạo trụ sở của địa phương để bảo đảm điều kiện hoạt động ổn định, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí./.