Sáng ngày 23/12, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai chương trình công tác năm 2026. Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận dự và chỉ đạo hội nghị.

Quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát đã đảm bảo theo mục tiêu

Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá Phạm Văn Bình cho biết, Cục Quản lý giá đã hoàn thành đúng tiến độ 100% khối lượng công việc được giao theo kế hoạch năm 2025.

Theo đó, đến thời điểm này, công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát đã đảm bảo theo mục tiêu. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 11 tháng đầu năm 2025 tăng 3,29%. Mặt bằng giá cả được kiểm soát không có biến động đột biến về giá, nhất là đối với một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Qua đó, công tác quản lý, điều hành giá đã làm tốt vai trò giữ ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiểm soát theo mục tiêu đề ra, hỗ trợ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Đức Minh

Cục Quản lý giá đã trình Bộ, trình Chính phủ, báo cáo Quốc hội thông qua Luật số 140/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá số 16/2023/QH15; trình Chính phủ ban hành 01 nghị định và xem xét ban hành 03 nghị định; trình Bộ ban hành 3 thông tư trong lĩnh vực giá và tham gia các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực theo phân công. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng mà Cục Quản lý giá đã hoàn thành trong năm 2025.

Bên cạnh nhiệm vụ tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật; liên quan đến việc thực hiện kết luận của Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Cục Quản lý giá đã trình Bộ ban hành các văn bản hướng dẫn các bộ/ngành, địa phương trong việc định giá, thẩm định giá các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số (trong đó có tài sản là quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ) đã góp phần thực hiện việc đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác của Cục Quản lý giá năm 2025; được lồng ghép thực hiện với các hoạt động nắm bắt thực tiễn, nắm bắt những chính sách vướng mắc trong thực hiện cơ chế chính sách về giá, đồng thời có chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi sai phạm; qua đó, giúp cho công tác quản lý, điều hành giá được triển khai thực hiện hiệu quả.

Cục Quản lý giá đã chủ động tham mưu Bộ để phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, cũng như báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện hiệu quả công tác quản lý, điều hành giá một số mặt hàng quan trọng thiết yếu, đã chủ động đề xuất và tổ chức triển khai các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, tránh việc tăng giá bất hợp lý; tham mưu để thực hiện điều hành giá theo đúng kịch bản điều hành giá đặt ra từ đầu năm nhất là trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị thế giới biến động phức tạp, xung đột quân sự tiếp tục leo thang tại một số quốc gia, khu vực, qua đó góp phần khắc phục khó khăn của doanh nghiệp, ổn định đời sống người dân.

Công tác quản lý nhà nước về thẩm định giá tiếp tục được củng cố và tăng cường thực hiện đúng và nghiêm việc cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, cũng như việc rà soát và thông báo hành nghề cho các thẩm định viên; thực hiện kịp thời rà soát tổng thể điều kiện kinh doanh tại thời điểm ngày 1/7/2025 theo quy định tại Luật Giá và năm 2025 cũng là năm đầu tiên thực hiện chấm điểm và công bố điểm đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá cho 272 doanh nghiệp. Thực hiện thường xuyên việc giám sát, kiểm tra việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá của các doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên; tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thẩm định giá...

Cục Quản lý giá cũng đã phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số và các đơn vị liên quan khác trong và ngoài Bộ để vận hành để vận hành phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá...

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Cục Quản lý giá đã đề ra nhiệm vụ cho chương trình công tác năm 2026, như tiếp tục tập trung công xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, triển khai thi hành Luật Giá sửa đổi; đảm bảo công tác tổng hợp, phân tích dự báo, điều hành giá cả thị trường, khi Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 244/2025/QH15, đặt mục tiêu CPI bình quân năm 2026 khoảng 4,5%. Trong đó, trước mắt là sẽ tăng cường công tác quản lý, điều hành giá và bình ổn giá dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026...

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về giá

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận ghi nhận và đánh giá cao, cũng như chúc mừng những kết quả và thành tích mà Cục Quản lý giá đã đạt được trong năm 2025. Thứ trưởng Lê Tấn Cận đánh giá, với khối lượng công việc lớn, trong năm 2025 đã tiếp nhận và xử lý, giải quyết hơn 14.000 văn bản đến, nhất là trong bối cảnh có những biến động trong cơ cấu tổ chức và nhân sự, cũng như tập trung quyết liệt triển khai thi hành Luật Giá; tuy nhiên, công tác quản lý, điều hành giá đã được đơn vị triển khai toàn diện, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, cũng như ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.

Về nhiệm vụ công tác năm 2026, trước những biến động của thị trường thế giới và trong nước, Thứ trưởng đề nghị Cục Quản lý giá cần Cục Quản lý giá cần chủ động, quyết tâm, tập trung giải quyết công việc ngay từ đầu năm, triển khai hoàn thành một số nhiệm vụ chính.

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về giá, trong đó: Xây dựng và trình kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; đẩy mạnh công tác tập huấn, phổ biến các quy định mới của hệ thống pháp luật về giá gồm Luật Giá sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn Luật; tiếp tục rà soát bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp sau khi Luật giá và các văn bản hướng dẫn Luật giá được ban hành.

Thứ hai, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và có hiệu quả công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá theo cơ chế thị trường để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội và Chính phủ và các văn bản chỉ đạo có liên quan đề ra.

Thứ ba, triển khai công tác quản lý giá, điều hành giá và thực hiện nhiệm vụ thường xuyên như: Rà soát, thực hiện thẩm định phương án giá, trình ban hành giá hàng hóa, dịch vụ Nhà nước định giá theo thẩm quyền và phân công; chủ động, sáng tạo trong thực hiện giúp việc Ban chỉ đạo điều hành giá. Đồng thời, thực hiện vai trò tham mưu cho Bộ trong công tác quản lý giá, thẩm định giá; định giá tài sản trong tố tụng hình sự...

Thứ tư, chủ động vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về giá phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý, điều hành giá của Nhà nước; quyết liệt trong việc cập nhật dữ liệu.

Thứ năm, chủ động trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện ứng dụng chuyển đối số trong từng công việc, nâng cao năng lực và chất lượng trong công tác tham mưu...

Cục trưởng Cục Quản lý giá Nguyễn Minh Tiến phát biểu tiếp thu ý kiến. Ảnh: Đức Minh

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Nguyễn Minh Tiến - Cục trưởng Cục Quản lý giá nêu rõ, toàn thể Cục tiếp thu toàn diện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai hiệu quả thời gian tới.

Theo đó, Cục sẽ tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giá; tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về giá, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật thị trường. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện và vận hành hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về giá, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, phục vụ công tác điều hành giá và kiểm soát lạm phát.

Cục Quản lý giá sẽ chú trọng công tác thông tin, truyền thông chính sách về giá, tổ chức các lớp tập huấntăng cường minh bạch hóa thông tin, tạo sự đồng thuận xã hội, qua đó góp phần ổn định tâm lý thị trường và hỗ trợ mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô. Ngoài ra, sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài đơn vị để đảm bảo nhiệm vụ được giao./.