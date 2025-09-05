(TBTCO) - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá yêu cầu tiếp tục tập trung thực hiện công tác quản lý và điều hành giá hiệu quả để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu và hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đời sống của người dân và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 459/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về kết quả công tác quản lý, điều hành giá 7 tháng đầu năm 2025, định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại năm 2025.

Thông báo nêu, trong 7 tháng đầu năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục chịu tác động đồng thời từ các yếu tố biến động nhanh, phức tạp về địa chính trị, kinh tế, xã hội chi phối. Giá các mặt hàng chiến lược trên thị trường thế giới biến động đan xen, trong đó giá kim loại quý tăng mạnh, đặc biệt là giá vàng. Trong nước, mặt bằng giá cả thị trường cơ bản biến động theo quy luật. So với cùng kỳ năm trước, CPI 7 tháng đầu năm 2025 tăng 3,26%. Đây là mức phù hợp hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh các nguồn lực được tập trung đẩy mạnh để đạt tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất.

Công tác quản lý, điều hành giá trong 7 tháng đầu năm 2025 đạt mục tiêu đề ra, góp phần kiểm soát lạm phát và hỗ trợ đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp với nhiều giải pháp được triển khai kịp thời.

Trong những tháng còn lại của năm 2025, dự báo kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp dẫn đến biến động khó lường của giá một số mặt hàng chiến lược. Theo đó, cần tiếp tục tập trung thực hiện công tác quản lý và điều hành giá hiệu quả để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu và hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống sinh hoạt của người dân và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Giám sát chặt chẽ biến động giá cả

Chủ động theo dõi sát diễn biến giá các hàng hóa chiến lược trên thị trường quốc tế, diễn biến kinh tế và lạm phát thế giới tác động đến Việt Nam để có những giải pháp ứng phó phù hợp, kịp thời cảnh báo các nguy cơ tác động đến mặt bằng giá trong nước, chủ động thực hiện theo thẩm quyền hoặc đề xuất, tham mưu cấp có thẩm quyền các biện pháp, giải pháp, kịch bản ứng phó phù hợp.

Giám sát chặt chẽ biến động giá cả thị trường trong nước, nhất là với những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu và các nguyên liệu đầu vào quan trọng phục vụ sản xuất; chủ động và linh hoạt có các biện pháp điều tiết cung cầu và bình ổn thị trường nhằm đảm bảo sản xuất, đáp ứng nhu cầu của xã hội, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá, bảo đảm an sinh xã hội.

Đảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, không để xảy ra thiếu hàng trong những tháng cuối năm. Ảnh minh họa

Điều hành chính sách tiền tệ - tài khoá hợp lý

Điều hành hợp lý chính sách tiền tệ phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách khác để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để quản lý cung tiền, ổn định tỷ giá đồng Việt Nam với đồng đô la Mỹ nhằm giảm chi phí nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất trong nước.

Sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật về giá để kiểm soát, bình ổn thị trường. Tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Hoàn thành xây dựng phương án điều hành giá năm 2026 trong tháng 10/2025

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp với cơ quan thống kê đánh giá kỹ tác động của việc điều chỉnh giá đến chỉ số giá tiêu dùng đối với các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để thực hiện điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định mức độ, thời điểm điều chỉnh phù hợp để tránh gây xáo trộn lớn về mặt bằng giá cả và ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát. Từ nay đến hết tháng 10/2025, các bộ, ngành xây dựng phương án điều hành giá năm 2026 đối với các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá để chủ động trong công tác điều hành cho năm sau.

Theo dõi sát diễn biến cung cầu, đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu

Đối với mặt hàng xăng dầu: Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống và điều hành giá xăng dầu theo quy định; đồng thời, nghiên cứu để đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu; tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu.

Đối với mặt hàng điện: Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện triệt để các giải pháp tiết kiệm chi phí, tăng cường hiệu quả sản xuất, kinh doanh nhằm tối ưu và tiết giảm chi phí đầu vào.

Đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các mặt hàng xem xét điều chỉnh giá: Bộ Y tế và các bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động rà soát kỹ các yếu tố hình thành giá, phối hợp với cơ quan thống kê đánh giá kỹ tác động đối với kinh tế - xã hội, mặt bằng giá để chủ động có phương án điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc kịp thời trình cấp có thẩm quyền xem xét phương án điều chỉnh giá phù hợp với diễn biến, mặt bằng giá thị trường theo đúng quy định với mức độ và thời điểm điều chỉnh phù hợp.

Đối với lương thực, thực phẩm: Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Công thương và các địa phương theo dõi sát tình hình sản xuất, nhu cầu tiêu dùng, diễn biến giá cả các mặt hàng nông sản thiết yếu như lúa gạo, thịt lợn, các vật tư nông nghiệp không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, lợi dụng thiên tai, bão lũ để tăng giá bất hợp lý; chủ động triển khai các giải pháp về sản xuất để bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, không để xảy ra thiếu hàng trong những tháng cuối năm.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, quản lý thị trường bất động sản vận hành lành mạnh

Bộ Xây dựng theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, đặc biệt là đối với các loại vật liệu chủ yếu phục vụ các công trình trọng điểm đầu tư công; đôn đốc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai xử lý các vấn đề về nguồn cung vật liệu xây dựng trên địa bàn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các giải pháp bảo đảm cung cầu, bình ổn giá vật liệu xây dựng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng phối hợp Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có giải pháp đồng bộ để quản lý thị trường bất động sản vận hành lành mạnh, phù hợp với đời sống người dân, trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về vấn đề nguồn cung và tình trạng đầu cơ bất động sản.