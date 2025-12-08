Cận cảnh dự án Đảo Kim Quy sau sai phạm từ Tín Nghĩa “về tay” TTC Land

|
Dự án Khu dân cư Dịch vụ du lịch Cù lao Tân Vạn (Dự án Cù lao Tân Vạn trước kia thuộc phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa, sau sáp nhập được đổi thành phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Ngày 18/11/2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch số 180/KH-UBND về việc Thực hiện Kết luận thanh tra số 399/KL-TTCP ngày 15/10/2025 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Kỳ Phương
|
Báo cáo tổng hợp kiến nghị xử lý trách nhiệm của UBND tỉnh Đồng Nai theo Kết luận thanh tra số 399/KL-TTCP ngày 15/10/2025 của Thanh tra Chính phủ cho thấy, nhiều tổ chức, cá nhân đã sai phạm tại dự án Cù lao Tân Vạn. Trong đó bao gồm Tổng công ty Tín Nghĩa; Công ty Tín Nghĩa – Á Châu… Ảnh: Kỳ Phương
|
Thanh tra Chính phủ chỉ ra, Tổng công ty Tín Nghĩa đã có những vi phạm trong việc tham mưu quy chế tài chính không đúng; không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng; vi phạm về chuyển nhượng dự án; thoái vốn không đúng quy định pháp luật. Ảnh: Kỳ Phương
|
Tại dự án Cù lao Tân Vạn, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tín Nghĩa (năm 2009) đã có các vi phạm trong việc góp vốn, chuyển nhượng dự án không thẩm định giá; chuyển nhượng dự án trái pháp luật có nguy cơ gây thất thoát ngân sách nhà nước; tham mưu quy chế tài chính; không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng. Ảnh: Kỳ Phương
|
Ngoài ra, các cá nhân liên quan của Tổng công ty Tín Nghĩa (năm 2009) đã góp vốn, chuyển nhượng dự án không thẩm định giá; chuyển nhượng dự án trái pháp luật có nguy cơ gấy thất thoát ngân sách nhà nước, tham mưu ban hành quy chế tài chính; không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng. Tại cổng vào, TTC Land đã đổi tên dự án thành Đảo Kim Quy. Ảnh: Kỳ Phương.
|
Thẩm định viên và người đại điện theo pháp luật của Công ty Thế hệ mới tại thời điểm năm 2020 vi phạm quy định về giá đất có nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước. UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo sở ban ngành liên quan tiến hành rà soát, trường hợp phát hiện sai phạm chuyển cơ quan điều tra để điều tra, làm rõ. Ảnh: Kỳ Phương
|
Người đại diện phần vốn của nhà nước tại Tổng công ty Tín Nghĩa (năm 2024 và năm 2025) đã thoái vốn tại Công ty CP Tín Nghĩa - Á Châu mà không thẩm định giá, tự xác định giá cổ phần không báo cáo cấp có thẩm quyền gây nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước. Cầu bắt vào dự án vẫn đang được xây dựng. Ảnh: Kỳ Phương
|
Giám đốc và cá nhân liên quan Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai tại thời điểm năm 2013 và 2014 đã thực hiện vi phạm tham mưu cho UBND tỉnh; điều chỉnh khu du lịch sang khu nhà ở; không bố trí 20% quỹ nhà ở xã hội trong đồ án quy hoạch chi tiết 1/500. Một đại diện của TTC Land cho biết, đối với quỹ đất bố trí nhà ở xã hội, hiện tại chủ đầu tư sẽ thực hiện phương án xin hoán đổi bằng cách đóng tiền. Mặt ngoài dự án vẫn đang được thi công. Ảnh: Kỳ Phương
|
Tính đến cuối quý III/2025, các lãnh đạo của Tổng Công ty Tín Nghĩa bao gồm: bà Đặng Thị Thanh Hà (Chủ tịch HĐQT), ông Trần Trung Tuấn (Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc), ông Nguyễn Cao Nhơn (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc)... Nhiều công nhân đang trên công trường xây dựng lối vào dự án. Ảnh: Kỳ Phương
|
Được biết, dự án Cù lao Tân Vạn ban đầu có tên Jamona Tân Vạn, sau đó được đổi tên thành Centria Island. Bây giờ, dự án có tên gọi là Đảo Kim Quy. Vào thời điểm hiện tại, phía TTC Land vẫn chưa công bố chính thức giá bán, tuy nhiên trên thị trường thứ cấp, giá bán rơi vào khoảng 50 triệu đồng đến gần 100 triệu đồng/m2. Cụ thể: Nhà phố/biệt thự 120m² có giá khoảng 6,5 – 11,5 tỷ (54 - 95 triệu/m²); biệt thự song lập 270m² có giá khoảng 14.85 tỷ (55 triệu/m²); biệt thự đơn lập lớn 916m² có giá lên tới 63 tỷ (68.78 triệu/m²).