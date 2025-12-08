Cận cảnh dự án Đảo Kim Quy sau sai phạm từ Tín Nghĩa “về tay” TTC Land

Giám đốc và cá nhân liên quan Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai tại thời điểm năm 2013 và 2014 đã thực hiện vi phạm tham mưu cho UBND tỉnh; điều chỉnh khu du lịch sang khu nhà ở; không bố trí 20% quỹ nhà ở xã hội trong đồ án quy hoạch chi tiết 1/500. Một đại diện của TTC Land cho biết, đối với quỹ đất bố trí nhà ở xã hội, hiện tại chủ đầu tư sẽ thực hiện phương án xin hoán đổi bằng cách đóng tiền. Mặt ngoài dự án vẫn đang được thi công. Ảnh: Kỳ Phương