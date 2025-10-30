TTC Land: Lợi nhuận ròng 9 tháng gấp 18 lần cùng kỳ, vượt kế hoạch năm

(TBTCO) - Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã Ck: SCR) công bố tình hình kinh doanh quý III với doanh thu thuần gần 432 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ quý III/2024.

Ảnh minh họa

Do giá vốn tăng nhẹ hơn nên lãi gộp của TTC Land đạt gần 245 tỷ đồng, gấp 33 lần cùng kỳ.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm nửa còn 42 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến lên gần 160 tỷ đồng, gấp 97 lần cùng kỳ, chủ yếu do trích lập hơn 140 tỷ đồng dự phòng nợ khó đòi, khiến lợi nhuận sau thuế giảm đáng kể, chỉ còn lãi ròng hơn 1 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần hơn 950 tỷ đồng, gấp 2,9 lần cùng kỳ 2024, kèm theo lợi nhuận trước thuế hơn 33,9 tỷ đồng, gấp 18 lần cùng kỳ.

Với kết quả này, doanh nghiệp đã vượt 19% kế hoạch doanh thu và 25% mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2025.

Lý giải kết quả kinh doanh tăng, TTC Land cho biết chủ yếu do tăng từ hoạt động cho thuê và thi công xây dựng.

Về quy mô tài sản, tính tới ngày 30/9/2025, tổng tài sản TTC Land gần 13,019 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Lượng tiền và tương đương tiền tăng 81% lên hơn 317 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 7% lên gần 3,575 tỷ đồng, phần lớn là bất động sản dở dang hơn 2,413 tỷ đồng.

Trong kỳ, khoản mục bất động sản đầu tư đã tăng 122,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 866,19 tỷ đồng, lên 1.576,3 tỷ đồng; tuy nhiên, đầu tư tài chính dài hạn lại giảm hơn 201,6 tỷ đồng, tương ứng giảm 17%.

TTC Land thuyết minh thêm về khoản mục bất động sản đầu tư, trong kỳ đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất và cao ốc văn phòng tại địa chỉ số 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) với tổng giá trị hơn 885,4 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty cũng hoàn tất việc cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín thuê thời hạn 5 năm và thu toàn bộ tiền thuê từ cao ốc văn phòng này với tổng giá trị là 661,45 tỷ đồng./.