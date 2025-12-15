BSR kích hoạt tư duy đổi mới, hành động sáng tạo, kiến tạo tương lai bền vững

(TBTCO) - Vừa qua, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp năm 2025. Đây là dịp để BSR nhìn lại một năm đầy dấu ấn và thể hiện quyết tâm cho năm 2026 với sứ mệnh mới là đưa văn hóa trở thành động lực then chốt cho sự bứt phá

Tham dự hội nghị, có ông Bùi Ngọc Dương, Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án Văn hóa BSR; cùng các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc Nhà máy, lãnh đạo các ban chức năng, đại diện các tổ chức đoàn thể. Hội nghị còn có sự tham gia trực tuyến của đối tác tư vấn của Viện quản lý PACE.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng ban Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực đã thông tin toàn cảnh về hành trình văn hóa BSR năm 2025. Đây được xem là năm bản lề, tinh thần “Một đội ngũ - Một mục tiêu” không còn là khẩu hiệu mà đã thực sự là kim chỉ nam cho mọi hành động.

Song song đó, hệ giá trị cốt lõi “Chính trực - Chuyên nghiệp - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả” của BSR cũng đã hòa nhịp cùng phương châm hành động của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), lan tỏa vào từng ca trực của người lao động, từng phân xưởng của nhà máy. Đặc biệt, các bài học từ chương trình “7 thói quen hiệu quả” đã được ứng dụng sâu rộng, chuyển hóa thành lực lượng sản xuất trực tiếp, góp phần đưa BSR về đích sớm các chỉ tiêu kinh doanh.

Chủ tịch HĐQT BSR Bùi Ngọc Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại BSR, văn hóa đã đi vào chiều sâu với các bộ quy tắc chuyên biệt như văn hóa số, văn hóa kinh doanh, văn hóa an toàn và văn hóa học tập. Đồng thời, BSR đã tổ chức 160 chuỗi chương trình đào tạo với hơn 14.500 lượt nhân sự tham gia, đạt tỷ lệ 195% kế hoạch năm. Hệ thống truyền thông năm 2025 cũng ghi nhận bước chuyển mình ngoạn mục từ “truyền tin một chiều” sang “đối thoại đa chiều”. Trong đó, với hơn 270 tin bài tự sản xuất và hàng loạt giải thưởng lớn như giải Nhì toàn đoàn cuộc thi “Dấu ấn Petrovietnam”, BSR đã khẳng định bản sắc văn hóa mạnh mẽ và đầy tự hào trong ngôi nhà chung Petrovietnam.

Góc nhìn chuyên sâu từ đơn vị tư vấn, bà Lê Thị Thanh Tuyền, Chuyên gia Viện Quản lý PACE đã công bố kết quả khảo sát văn hóa doanh nghiệp năm 2025 với những tín hiệu tích cực. Điểm nhấn ấn tượng là 100% CBCNV của BSR đã tham gia khảo sát, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và trách nhiệm của mỗi người lao động đối với tổ chức.

Bà Tuyền nhận định: “Các chỉ số về sự gắn kết, tinh thần đổi mới và tính chuyên nghiệp tại BSR đều đạt mức rất cao. Điều này chứng tỏ văn hóa đã thực sự “ngấm” vào từng tế bào của doanh nghiệp. Ở nơi nào văn hóa mạnh, nơi đó sẽ ít quy trình nhưng hiệu quả vẫn tối ưu. BSR đang đi đúng hướng để tiến tới mô hình quản trị bằng văn hóa. Để làm được điều đó, lãnh đạo cần tiếp tục là người truyền lửa, lắng nghe và thấu cảm nhiều hơn, biến văn hóa thành điểm tựa vững chắc cho chiến lược phát triển”.

Các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến về công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong năm 2025 và định hướng cho năm 2026

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch HĐQT Bùi Ngọc Dương khẳng định, sau 5 năm kiên trì, văn hóa BSR đã có sự chuyển mình ngoạn mục. Văn hóa tại BSR không chỉ là “trụ cột" trong thực thi chiến lược mà còn là “chất keo gắn kết" tạo nên bản lĩnh và sức mạnh của tập thể BSR.

Chủ tịch HĐQT BSR nhấn mạnh: “Xây dựng văn hóa là hành trình không có điểm dừng, bắt đầu từ người đứng đầu đến từng người lao động. Văn hóa phải khơi dậy được tình yêu và niềm tự hào trong mỗi chúng ta. Năm 2026 và những năm tiếp theo, BSR phải kiên định mục tiêu quản trị bằng văn hóa, để văn hóa trở thành kim chỉ nam cho mọi quyết định”.

Đồng thời, Chủ tịch HĐQT BSR Bùi Ngọc Dương cũng kêu gọi mỗi người lao động BSR coi văn hóa là sứ mệnh của chính mình, cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp để xây dựng một BSR “Chuyên nghiệp - Nhân văn - Hiện đại và Bản sắc”.

Năm 2026, BSR đã đề ra phương châm hành động “Tư duy đổi mới - Hành động sáng tạo - Hiệu quả bền vững” để tiếp tục phát triển và nâng tầm văn hóa doanh nghiệp tại công ty

Khép lại năm 2025, BSR bước vào năm 2026 với tâm thế mới. Đây là thời điểm vàng để BSR kích hoạt sự cộng hưởng của cả 5 giá trị cốt lõi, với phương châm hành động “Tư duy đổi mới - Hành động sáng tạo - Hiệu quả bền vững”. Trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo (AI), “Sáng tạo” được xác định là mệnh lệnh sống còn, mũi nhọn tiên phong để BSR thích ứng linh hoạt và vươn mình mạnh mẽ. Do đó, BSR xác định việc tiếp tục làm giàu bản sắc văn hóa Petrovietnam/BSR; gắn chặt văn hóa với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, công ty cũng sẽ xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, nơi mỗi thành viên đều cùng chung “Một đội ngũ - Một mục tiêu”.