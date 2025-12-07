(TBTCO) - Ngày 7/12, tại Học viện An ninh, Hà Nội, Cuộc thi Sáng tạo UAV 2025 - Cup PV GAS: “Vùng trời quê hương” đã diễn ra thành công, với mục tiêu tìm kiếm các giải pháp ứng dụng UAV hiệu quả, thúc đẩy nghiên cứu, sáng chế và thương mại hóa sản phẩm UAV “Made in Vietnam”.

Tại Việt Nam, Đảng và Nhà nước xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là trụ cột phát triển quốc gia. Các chính sách hiện hành nhấn mạnh việc làm chủ các sản phẩm chiến lược như UAV, robot, camera AI, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác giữa cơ quan Nhà nước, trường đại học và doanh nghiệp, tạo dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh mẽ.

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba của cuộc thi. Ảnh: HA

Cuộc thi do Viện Nghiên cứu Công nghệ không gian và dưới nước (ISUT), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp cùng Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức nhằm thiết thực hưởng ứng Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 3 đến 7/12/2025, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, UAV (thiết bị bay không người lái) ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong giao hàng tự động, giám sát nông nghiệp, cứu hộ, vận chuyển y tế khẩn cấp, tự động hóa sản xuất và kiểm soát môi trường. Những công nghệ này không chỉ giảm thiểu rủi ro cho con người mà còn giúp giải quyết các thách thức toàn cầu, nâng cao chất lượng cuộc sống và hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai hay dịch bệnh.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải Vô địch, nhì, ba, 5 giải khuyến khích. Cụ thể, danh hiệu Vô địch thuộc về Đội SKYVISION, Đại học Tôn Đức Thắng, đội nhì là Đội BK- IAV, Đại học Bách khoa Hà Nội, đội giải ba là Đội LH - TDH, Đại học Lạc Hồng.