Thúc đẩy nghiên cứu, sáng chế và thương mại hóa sản phẩm UAV “Made in Vietnam”

Thực thi Nghị quyết 57: Hải quan khởi động ứng dụng "Vietnam Customs Data"
Tại Việt Nam, Đảng và Nhà nước xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là trụ cột phát triển quốc gia. Các chính sách hiện hành nhấn mạnh việc làm chủ các sản phẩm chiến lược như UAV, robot, camera AI, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác giữa cơ quan Nhà nước, trường đại học và doanh nghiệp, tạo dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh mẽ.
|Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba của cuộc thi. Ảnh: HA
Cuộc thi do Viện Nghiên cứu Công nghệ không gian và dưới nước (ISUT), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp cùng Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức nhằm thiết thực hưởng ứng Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Cuộc thi diễn ra từ ngày 3 đến 7/12/2025, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, UAV (thiết bị bay không người lái) ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong giao hàng tự động, giám sát nông nghiệp, cứu hộ, vận chuyển y tế khẩn cấp, tự động hóa sản xuất và kiểm soát môi trường. Những công nghệ này không chỉ giảm thiểu rủi ro cho con người mà còn giúp giải quyết các thách thức toàn cầu, nâng cao chất lượng cuộc sống và hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai hay dịch bệnh.
Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải Vô địch, nhì, ba, 5 giải khuyến khích. Cụ thể, danh hiệu Vô địch thuộc về Đội SKYVISION, Đại học Tôn Đức Thắng, đội nhì là Đội BK- IAV, Đại học Bách khoa Hà Nội, đội giải ba là Đội LH - TDH, Đại học Lạc Hồng.
TS. Đinh Tấn Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ không gian và dưới nước, Đại học Bách Khoa Hà Nội, đại diện Ban Tổ chức khẳng định, Cuộc thi Sáng tạo UAV 2025 không chỉ dừng lại ở khuôn khổ một giải đấu, mà đã thực sự trở thành diễn đàn kết nối giáo dục - doanh nghiệp - sáng tạo, mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp và nghiên cứu cho các tài năng trẻ.
Cuộc thi mong muốn xây dựng một tương lai xanh, sạch và tươi đẹp thông qua việc hình thành sân chơi bổ ích, trí tuệ cho thế hệ trẻ, đồng thời từng bước xây dựng đội ngũ nhân lực làm chủ công nghệ sản phẩm chiến lược để hình thành nền “kinh tế tầm thấp” trong tương lai gần ở Việt Nam.