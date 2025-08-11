Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW: Tạo đột phá từ tư duy đến hành động

Đảng bộ UBND tỉnh Quảng Ninh: Kiến tạo chính quyền hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

(TBTCO) - Với tinh thần vào cuộc quyết liệt, khẩn trương đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW sớm đi vào cuộc sống, Quảng Ninh đã ban hành các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện gắn với điều kiện thực tế của địa phương.

Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy

Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn tỉnh về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là giải pháp được ưu tiên của Quảng Ninh trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW (Nghị quyết 57) ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh, ông Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã nhấn mạnh, Nghị quyết số 57 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh trong tình hình mới; là cơ hội tạo bước đột phá tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Với quyết tâm cao, tinh thần vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, Quảng Ninh đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Trong đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, mục đích đưa phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số từng bước trở thành yếu tố dẫn dắt trong phát triển kinh tế - xã hội, thể hiện rõ nét sự đóng góp của yếu tố khoa học công nghệ vào GRDP của tỉnh.

Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh thăm và làm việc tại Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả nhằm nắm bắt hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của doanh nghiệp.

Nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định cụ thể trong chương trình, kế hoạch công tác năm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. Kết quả thực hiện là tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, đánh giá thi đua, khen thưởng hằng năm. Các cơ quan, đơn vị phải ưu tiên bố trí phù hợp số lượng cán bộ có trình độ chuyên môn khoa học kỹ thuật và tạo môi trường, điều kiện để phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, ngay sau khi Nghị quyết 57 được ban hành, Sở đã tập trung tham mưu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm gắn với điều kiện thực tế của Quảng Ninh.

Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức tập huấn kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác quản lý nhà nước cho khoảng 1.000 cán bộ, công chức, viên chức tại các sở, ban, ngành của tỉnh. Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường khả năng khai thác, ứng dụng AI trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Từ đó, xây dựng nền tảng cho đội ngũ cán bộ có năng lực số, thích ứng nhanh với sự phát triển của công nghệ; đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền số, phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số hiện đại, tinh gọn, hiệu quả.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác quản lý nhà nước” với sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức đến từ các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hoàng Quỳnh

Cùng với đó, tổ chức các hội nghị chuyên sâu, các lớp bồi dưỡng về STEM, AI, học bạ số, đánh giá mức độ chuyển đổi số trong ngành giáo dục… nhằm lan tỏa tinh thần học tập, đổi mới và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hàng loạt hội thảo, chuyên mục truyền thông, tài liệu phổ biến đã được phát hành trên nền tảng số.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57, trên tinh thần hành động chủ động, kịp thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 46-CTr/TU (ngày 15/1/2025) và Kế hoạch hành động số 538-KH/TU (ngày 19/5/2025), xác định rõ nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện địa phương. Cùng với đó, Kế hoạch số 138/KH-UBND đã được UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành và triển khai đồng bộ, gắn với yêu cầu đổi mới tư duy, tổ chức thực hiện hiệu quả, bền vững.

Ngay từ đầu năm 2025, Quảng Ninh đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gồm 17 thành viên, do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể, chỉ đạo triển khai 47 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đã hoàn thành 15 nhiệm vụ, đang thực hiện 18 nhiệm vụ những nhiệm vụ còn lại chuẩn bị triển khai.

Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện quyết liệt, bài bản từ tỉnh đến cơ sở. Tính đến tháng 6/2025, một số nhiệm vụ có tính chất cốt lõi, làm nền tảng đã được triển khai và hoàn thành. Đó là, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ninh phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp tại 54 xã, phường, đặc khu, đảm bảo 100% thủ tục hành chính được xử lý liên thông. Triển khai hiệu quả 9 nền tảng, phần mềm ứng dụng số dùng chung do Trung ương xây dựng và chuyển giao. Hoàn thành việc triển khai lắp đặt, cấu hình hạ tầng kết nối mạng thông tin diện rộng của Đảng từ tỉnh với 54 Đảng ủy các xã, phường, đặc khu theo mô hình tổ chức chính quyền 2 cấp.

Hiện, 54/54 Đảng ủy các xã, phường, đặc khu đã thành lập Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đến thời điểm hiện tại, 54/54 Đảng ủy các xã, phường, đặc khu đã thành lập Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; 43/54 Đảng ủy các xã, phường, đặc khu đã ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 538-KH/TU ngày 19/5/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 45/54 UBND các xã, phường, đặc khu đã ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 21/5/2025 của UBND Tỉnh; 30/54 Ban chỉ đạo các xã, phường, đặc khu đã ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào Bình dân học vụ số.

Thời gian tới, để đưa Nghị quyết 57 đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, toàn diện, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách ưu đãi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực khoa học công nghệ; hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và toàn xã hội; chú trọng phát triển hạ tầng số đồng bộ, xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo cấp vùng, và tăng cường hợp tác với các viện, trường, chuyên gia, nhà khoa học nước và quốc tế./.