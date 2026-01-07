Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm tiếp Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn Dassault Systèmes

(TBTCO) - Ngày 7/1/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm tiếp đoàn công tác của Tập đoàn Dassault Systèmes, do ông Samson Khaou - Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương làm Trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm bày tỏ vui mừng được gặp lại Phó Chủ tịch Thường trực Samson Khaou và đoàn công tác của Tập đoàn Dassault Systèmes.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm cho biết, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) và Trung tâm Xuất sắc (CoE) sẽ khai trương vào ngày 8/1/2026. Đây không chỉ là một dự án đầu tư kinh tế, mà còn là cam kết trong việc lan tỏa công nghệ Bản sao số (Digital Twin) để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, việc chuyển giao tri thức và nền tảng công nghệ tiên tiến cho các thế hệ chuyên gia, kỹ sư trẻ sẽ tạo nền móng vững chắc để nhân lực chất lượng cao của Việt Nam sẵn sàng tham gia sâu vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Theo Thứ trưởng, việc thành lập 2 trung tâm phù hợp với Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhằm cụ thể hóa các nội dung liên quan, đồng thời phù hợp với định hướng của Đại hội Đảng lần thứ XIV, đặc biệt là về đào tạo nguồn nhân lực; cũng như phù hợp với các vấn đề thực tiễn mà Việt Nam đang đối mặt, như giải quyết vấn đề giao thông tại các thành phố lớn, thích ứng với kinh tế tầng thấp...

Để các hoạt động hợp tác sớm mang lại giá trị thực chất và hiện hữu, Thứ trưởng đề nghị hai bên tập trung vào các nhóm kết quả đầu ra trọng tâm trong năm 2026, trong đó 2 trung tâm cần lựa chọn bài toán cụ thể của doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, như bán dẫn, hàng không, vũ trụ, thiết bị bay không người lái, đô thị thông minh... để ứng dụng công nghệ Bản sao số vào tối ưu hóa sản xuất và vận hành. Kết quả từ các dự án này sẽ là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả của công nghệ Dassault Systèmes tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng đề nghị Tập đoàn Dassault Systèmes tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu sau lễ khai giảng và thực hiện cấp chứng chỉ chuẩn toàn cầu của Dassault Systèmes ngay tại NIC.

Thứ trưởng cũng đề nghị Tập đoàn Dassault Systèmes xem xét tài trợ các gói bản quyền phần mềm phục vụ công tác đào tạo, tạo điều kiện cho nguồn nhân lực trẻ của Việt Nam tiếp cận và thực hành trực tiếp trên các công cụ đỉnh cao. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ chuyên gia nòng cốt không chỉ làm chủ công nghệ, mà còn có khả năng tư vấn, chuyển giao cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước.

Trung tâm CoE cần đóng vai trò là hạt nhân kết nối các startup và doanh nghiệp công nghệ tại NIC vào chuỗi giá trị toàn cầu của Dassault Systèmes. Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm kỳ vọng sẽ thấy những giải pháp công nghệ của người Việt được phát triển và thương mại hóa trên nền tảng Bản sao số của Tập đoàn.

"Bộ Tài chính rất kỳ vọng vào việc sớm hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt - Pháp tại NIC Hòa Lạc. Bộ Tài chính xác định việc hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt - Pháp không chỉ đơn thuần là một dự án hợp tác kỹ thuật, mà phải trở thành một biểu tượng chiến lược trong quan hệ hợp tác công nghệ giữa Việt Nam, Pháp và Liên minh châu Âu (EU)" - Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm và Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn Dassault Systèmes, phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương ông Samson Khaou. Ảnh: Đức Minh

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Thứ trưởng đề nghị Tập đoàn Dassault Systèmes phối hợp chặt chẽ và quyết liệt hơn nữa với NIC, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Mục tiêu trọng tâm là sớm thống nhất được một mô hình vận hành ưu việt, có khả năng huy động tối đa các nguồn lực tài chính, công nghệ quốc tế và thích ứng linh hoạt với thực tiễn pháp lý của Việt Nam.

Bộ Tài chính khẳng định cam kết đồng hành ở mức cao nhất, sẵn sàng hỗ trợ tháo gỡ các nút thắt về cơ chế và thủ tục, tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án sớm được triển khai chính thức, trở thành động lực mới cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn Dassault Systèmes, ông Samson Khaou phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Thay mặt đoàn công tác của Tập đoàn Dassault Systèmes, do ông Samson Khaou đã giới thiệu khái quát về quá trình thành lập 2 trung tâm sẽ được khai trương vào ngày 8/1/2026, cũng như mục tiêu hướng tới của 2 trung tâm này là phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến.

Theo ông Samson Khaou, Tập đoàn Dassault Systèmes đã nhận được sự cam kết toàn diện từ Ban điều hành để hỗ trợ việc khai trương hai trung tâm tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Việt Nam và NIC đã phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Dassault Systèmes trong quá trình triển khai. Sự hợp tác với Viettel AI và sự hỗ trợ của NIC sẽ giúp tạo ra một môi trường quốc gia thuận lợi cho các hoạt động đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực như hàng không vũ trụ, bán dẫn và giao thông vận tải.