NAB Vietnam cam kết đồng hành cùng chiến lược đổi mới sáng tạo của Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 28/1/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm làm việc với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) tại Việt Nam do bà Trần Minh Hạnh - Tổng Giám đốc, Trung tâm Đổi mới sáng tạo NAB Vietnam làm trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm ghi nhận và đánh giá cao sự phát triển của Trung tâm Đổi mới sáng tạo NAB Việt Nam trong thời gian qua với vai trò là một trung tâm công nghệ quan trọng của Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB).

Sự hiện diện của NAB tại Việt Nam không chỉ thể hiện niềm tin của nhà đầu tư Australia đối với môi trường đầu tư, nguồn nhân lực và tiềm năng công nghệ của Việt Nam, mà còn là minh chứng cho xu hướng dịch chuyển đầu tư chất lượng cao vào lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và dịch vụ số.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại buổi làm việc với NAB Vietnam. Ảnh: Đức Minh

Theo Thứ trưởng, Việt Nam hiện đang chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, trung tâm R&D, trung tâm đổi mới sáng tạo và các mô hình có giá trị gia tăng lớn. Trong bối cảnh đó, mô hình Trung tâm Năng lực Toàn cầu (GCC) mà NAB đang triển khai tại Việt Nam là một hướng đi phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam. Những mô hình như vậy không chỉ tạo ra việc làm chất lượng cao mà còn góp phần lan tỏa tri thức, chuẩn quản trị quốc tế và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế.

Thứ trưởng cho biết, Bộ Tài chính đã giao Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đóng vai trò đầu mối thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối các doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước, cũng như đề xuất các cơ chế, chính sách thử nghiệm cho các mô hình mới. Đồng thời, Cục Đầu tư nước ngoài với chức năng tham mưu về chính sách thu hút và quản lý đầu tư nước ngoài sẽ phối hợp cùng NIC trong việc nghiên cứu, đánh giá các mô hình đầu tư công nghệ mới như GCC, qua đó đề xuất hoàn thiện khung chính sách phù hợp với định hướng thu hút FDI chất lượng cao của Việt Nam.

Thứ trưởng bày tỏ, Bộ Tài chính hoan nghênh việc NAB mong muốn phối hợp chặt chẽ với NIC và các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính để chia sẻ kinh nghiệm vận hành mô hình GCC, tham gia đóng góp ý kiến chính sách và cùng thúc đẩy sự hình thành hệ sinh thái công nghệ có chiều sâu tại Việt Nam.

Về đề xuất tham gia nghiên cứu, tư vấn phát triển hệ sinh thái GCC tại Việt Nam, Bộ Tài chính ghi nhận đây là một hướng hợp tác có ý nghĩa thực tiễn. Kinh nghiệm quốc tế của NAB, cùng với quá trình triển khai thực tế tại Việt Nam, có thể cung cấp những bài học quý cho việc hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư công nghệ cao. Đề nghị NAB làm việc với NIC và Cục Đầu tư nước ngoài để cụ thể hóa các nội dung hợp tác, từ đó hình thành các khuyến nghị chính sách phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Minh

Liên quan đến vấn đề nhân lực công nghệ cao, đây là một trong những ưu tiên lớn của Chính phủ Việt Nam trong giai đoạn tới. Bộ Tài chính chia sẻ những khó khăn mà các tập đoàn công nghệ gặp phải trong việc thu hút và giữ chân chuyên gia quốc tế cũng như phát triển đội ngũ kỹ sư, chuyên gia trong nước. Bộ Tài chính đề nghị NAB và NIC nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể về cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi hơn cho phát triển nguồn nhân lực công nghệ.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm đề nghị NIC và NAB để tiếp tục trao đổi sâu hơn về mô hình GCC, tổng hợp các kiến nghị cụ thể và đề xuất các hoạt động hợp tác phù hợp, như các phiên đối thoại chuyên đề hoặc nhóm công tác chung. Bộ Tài chính sẵn sàng lắng nghe các đề xuất mang tính xây dựng, hướng tới mục tiêu chung là phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và kinh tế số tại Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm đánh giá cao thiện chí hợp tác lâu dài của NAB tại Việt Nam và mong muốn NAB tiếp tục mở rộng hoạt động, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Tổng giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo NAB VietNam Trần Minh Hạnh (ngồi giữa) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Minh

Tại buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác, bà Trần Minh Hạnh đã báo cáo về quá trình phát triển và chiến lược của NAB Vietnam với vai trò là một trong những nhà đầu tư tư nhân hàng đầu từ Australia trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bà Minh Hạnh khẳng định, NAB Vietnam cam kết đồng hành cùng chiến lược đổi mới sáng tạo của Việt Nam, cũng như vai trò tiên phong đưa mô hình Trung tâm Năng lực Toàn cầu (Global Capabilities Centre - GCC) đến Việt Nam; đồng thời mong muốn NAB Vietnam có thể đóng góp hiệu quả hơn vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam./.