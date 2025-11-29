Những tổ chức, cá nhân sai phạm ở dự án Cù lao Tân Vạn (Đảo Kim Quy) như thế nào?

(TBTCO) - Tổng công ty Tín Nghĩa (mã ck: TID) đã vi phạm tại dự án Cù lao Tân Vạn (nay được đổi tên thành Đảo Kim Quy), khi thực hiện khi tham mưu quy chế tài chính không đúng, không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng 535 tỷ đồng, vi phạm về chuyển nhượng dự án, thoái vốn không đúng quy định của pháp luật. Ngoài TID, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra hàng loạt vi phạm của các tổ chức, cá nhân.

Dự án Đảo Kim Quy nay về tay TTC Land. Ảnh: Kỳ Phương

Ngày 18/11/2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch số 180/KH-UBND về việc Thực hiện Kết luận thanh tra số 399/KL-TTCP ngày 15/10/2025 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Đồng Nai.

Báo cáo tổng hợp kiến nghị xử lý trách nhiệm của UBND tỉnh Đồng Nai theo Kết luận thanh tra số 399/KL-TTCP ngày 15/10/2025 của Thanh tra Chính phủ cho thấy, nhiều tổ chức, cá nhân đã sai phạm tại dự án dân cư dịch vụ và du lịch Cù lao Tân Vạn (dự án Cù Lao Tân Vạn, trước kia thuộc phường Tân Vạn, TP. Biên Hoà, sau sáp nhập được đổi thành phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Đối với sai phạm tập thể, Tổng công ty Tín Nghĩa đã có những vi phạm trong việc tham mưu quy chế tài chính không đúng; không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng; vi phạm về chuyển nhượng dự án; thoái vốn không đúng quy định pháp luật.

Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai (cũ) tham mưu ban hành quy chế tài chính không đúng quy định của Chính phủ; không kiểm tra giám sát đánh giá tình hình kinh doanh của Tín Nghĩa để phát hiện sai phạm. UBND tỉnh Đồng Nai (cũ) đã có vi phạm trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch, định giá đất cụ thể.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai (cũ) đã tham mưu cho UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch xây dựng ... không đúng quy định pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai (cũ) xây dựng phương án giá đất cụ thể không đúng quy định, nguy cơ gây thất thoát ngân sách nhà nước. Công ty CP Tín Nghĩa - Á Châu không thực hiện bố trí 20% quỹ nhà ở theo quy định, vi phạm quy định về đủ điều kiện kinh doanh bất động sản

Theo thống kê từ UBND tỉnh Đồng Nai, đối với sai phạm cá nhân tại dự án Cù lao Tân Vạn, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tín Nghĩa (năm 2009) đã có các vi phạm trong việc góp vốn, chuyển nhượng dự án không thẩm định giá; chuyển nhượng dự án trái pháp luật có nguy cơ gây thất thoát ngân sách nhà nước; tham mưu quy chế tài chính; không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng.

Song song đó, các cá nhân liên quan của Tổng công ty Tín Nghĩa (năm 2009) đã góp vốn, chuyển nhượng dự án không thẩm định giá; chuyển nhượng dự án trái pháp luật có nguy cơ gấy thất thoát ngân sách nhà nước, tham mưu ban hành quy chế tài chính; không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng. Thẩm định viên và người đại điện theo pháp luật của Công ty Thế hệ mới tại thời điểm năm 2020 vi phạm quy định về giá đất có nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước.

Người đại diện phần vốn của Nhà nước tại Tổng công ty Tín Nghĩa (năm 2024 và năm 2025) đã thoái vốn tại Công ty CP Tin Nghĩa - Á Châu mà không thẩm định giá, tự xác định giá cổ phần không báo cáo cấp có thẩm quyền gây nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước.

Giám đốc, Phó Giám đốc và các cá nhân liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai tại thời điểm 2020) tham mưu trình cho UBND tỉnh ban hành giá đất cụ thể có nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước./.