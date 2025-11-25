Tổng công ty Tín Nghĩa không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng 535 tỷ đồng

(TBTCO) - UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu xử lý các sai phạm của Tổng công ty Tín Nghĩa (mã Ck: TID) trong đó có các vấn đề như: Không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với số tiền 535 tỷ đồng; vi phạm trong việc xác định giá khởi điểm khi thoái vốn nhà nước tại Công ty Tín Nghĩa - Á Châu vào năm 2025…

Một góc dự án Khu Dân cư dịch vụ và du lịch cù lao Tân Vạn. Ảnh TL minh họa.

Ngày 18/11/2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch số 180/KH-UBND về việc Thực hiện Kết luận thanh tra số 399/KL-TTCP ngày 15/10/2025 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Đồng Nai.

Bảng kế hoạch trên cho thấy, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ban ngành rà soát, chấn chỉnh, khắc phục, xử lý những tồn tại, thiếu sót, vi phạm nêu tại Kết luận thanh tra và các nội dung khác có liên quan. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì báo cáo UBND tỉnh để chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ thẩm quyền xây dựng bảng giá đất cụ thể quy định tại khoản 3, Điều 114, Luật Đất đai năm 2013; khoản 2, Điều 16, Luật Đất đai năm 2024, tham mưu tính toán xác định lại giá đất cụ thể để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án theo đúng quy định của pháp luật tại dự án Khu Dân cư dịch vụ và du lịch cù lao Tân Vạn theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm không thất thu ngân sách nhà nước.

Song song đó, giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện dự án Khu Dân cư dịch vụ và du lịch cù lao Tân Vạn theo quy đinh pháp luật về đầu tư.

Đồng thời, Sở Tài chính phối hợp Sở Công thương cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đặc biệt là tiến độ thực hiện dự án Nhà máy Thủy điện Đức Thành đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm rà soát, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm tại dự án Khu Dân cư dịch vụ và du lịch cù lao Tân Vạn: Việc lập, thẩm định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 vi phạm quy định pháp luật, Công ty Tín Nghĩa - Á Châu bán nhà hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện quy định.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án theo đúng quy hoạch đà được phê duyệt và về điều kiện kinh doanh bất động sản theo đúng quy định của pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Thuế tỉnh Đồng Nai kiểm tra xử lý việc Tổng Công ty Tín Nghĩa không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với số tiền 535 tỷ đồng thu được từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm và quyền phát triển dự án theo đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo xin ý kiến Thường trực tỉnh chỉ đạo rà soát, xử lý ý kiến kiến nghị đối với nội dung Tổng Công ty Tín nghĩa vi phạm quy định của pháp luật trong việc chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất thuê (trả tiền thuê đất hàng năm) và quyền phát triển dự án tại dự án Khu Dân cư dịch vụ và du lịch Tân Vạn. Vi phạm trong việc xác định giá khởi điểm khi thoái vốn nhà nước tại Công ty Tín Nghĩa - Á Châu vào năm 2025./.